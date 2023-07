Siebenjähriger Junge läuft in Kassel gegen ein schwarzes Auto

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen eines Unfalls zwischen einem siebenjährigen Kind und einem schwarzen Auto, der sich bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag gegen 14.10 Uhr in der Olgastraße (Vorderer Westen) ereignet hat.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte der Junge aus Kassel mit einem Freund gespielt und war offenbar unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße gelaufen. Dort wurde der Siebenjährige von dem von links kommenden Kleinwagen angefahren, der in Richtung Karl-Marx-Platz unterwegs war.

Autofahrer hat sofort angehalten

Der Autofahrer habe nach dem Zusammenstoß sofort angehalten, sei ausgestiegen und habe den Jungen gefragt, ob er verletzt wurde.

Nachdem der Siebenjährige geantwortet hatte, dass alles in Ordnung sei, lief er zu seiner Mutter, die sich in der Nähe aufgehalten habe. Diese verständigte dann die Polizei, da sich der Junge doch leicht verletzt hatte, so die Polizeisprecherin. Der Autofahrer war zwischenzeitlich vom Unfallort in Richtung Friedrich-Ebert-Straße/Karl-Marx-Platz weggefahren.

Beschreibung: Bei dem Fahrer des Pkw soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann mit schulterlangen dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der ein schwarzes T-Shirt trug. Der schwarze Kleinwagen hatte vermutlich Kasseler Kennzeichen, so ein Zeuge.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall auf der Olgastraße und dem Autofahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei. (use)