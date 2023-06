Kasseler SPD: Signale für eine Zeit ohne Verletzungen

Von: Florian Hagemann

Teilen

Wurde als Vorsitzender verabschiedet: Ron-Hendrik Hechelmann. © Fischer, Andreas

Der Parteitag der SPD lief weitestgehend harmonisch ab. Der neue Vorsitzende Manfred Merz will die Partei wieder einen. Sein Vorgänger Ron-Hendrik Hechelmann verabschiedete sich mit einer Spitze gegen Christian Geselle.

Kassel – Eigentlich war alles geregelt im Vorfeld dieses Parteitages der Kasseler SPD. Manfred Merz sollte Ron-Hendrik Hechelmann als Vorsitzenden ablösen. Da verwunderte dann doch ein Papier bei den Unterlagen, die am Eingang für die Mitglieder auslagen und eine Orientierung bieten sollten für den Tag. Darauf war Hechelmann noch als Vorschlag für den Chefposten verzeichnet. Die Ereignisse zuletzt haben die Vorlage aber überholt. Hechelmann trat nicht mehr an, machte den Weg frei.

Bis in den späten Freitagabend soll an der Harmonie gebastelt worden sein, die von diesem mit Spannung erwarteten Parteitag ausgehen sollte. Manch schon ausgedruckter Zettel wurde daher hinfällig. Entscheidend war am Ende ein Antrag, der Leitlinien für die Zukunft festsetzen soll – erarbeitet von einer siebenköpfigen Steuerungsgruppe, in der auch Mitglieder der verschiedenen und zuletzt so zerstrittenen Lager vertreten waren. Die Eckpunkte: Gemeinsamkeit herstellen, die politische Arbeit überprüfen, solidarische Zusammenarbeit der Mitglieder, konstruktive Debattenkultur, Erneuerung.

Dieser Antrag lieferte die Grundlage für den Tag. Zu Beginn wurde er verabschiedet – einstimmig, ein Signal. Dann standen der neue und der alte Chef im Mittelpunkt.

Manfred Merz

Als der 62-Jährige das Philipp-Scheidemann-Haus betrat und sich anmelden wollte, so erzählte er es später, wurde er von einem jungen Genossen gefragt, wie denn sein Name sei. Das wird ihm in Zukunft wohl nicht mehr passieren. Manfred Merz ist nun der starke Mann, der mit Rückenwind die Aufgabe angeht. Er erhielt 93,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. 159 Mitglieder votierten für Merz. Sein Vorgänger erhielt bei seinen beiden Wahlen jeweils nur Zustimmungswerte in den 70ern.

Merz war überwältigt von dem Resultat, streckte während des lang anhaltenden Applauses immer wieder den Arm Richtung Saaldecke und sagte, dass ihm das Ergebnis noch mehr Mut mache.

Merz will die Partei einen, die jüngste Vergangenheit mit all den Streitereien und Verletzungen hinter der SPD lassen und sie wieder zum Erfolg führen. Er weiß, dass dies eine Herkulesaufgabe ist und die Ruhe auf dem Parteitag trügerisch sein kann. Immer wieder sprach er in seiner Vorstellungsrede von gegenseitigem Vertrauen, das sich von einem desolaten Zustand erholen und wieder aufgebaut werden müsse.

Merz ist bereits eine halbe Ewigkeit in der Kasseler SPD aktiv und war wohl schon in der Partei, als manch Genosse, der diesmal an der Anmeldung saß, noch nicht geboren war. Er arbeitet im Rathaus, ist Leiter des Bauverwaltungsamts. Das wiederum ist dem Dezernenten Christoph Nolda unterstellt und damit jener Partei, die die SPD während dieses Parteitags als einen ihrer Lieblingsgegner ausmachte. Immer wieder gab es Kritik – etwa am grünen Umgang mit Radbügeln. Merz kündigte an, Rathausarbeit und Parteiamt sauber trennen zu wollen.

Dann verwies der Neue noch auf das, was ihn seiner Meinung nach auszeichnet – und damit auch auf Eigenschaften, die er womöglich gut gebrauchen kann: „Ich fahre nie aus der Haut, lasse mich nicht provozieren.“

Ron Hechelmann

Nach vier Jahren im Amt verließ Ron-Hendrik Hechelmann als SPD-Vorsitzender die Bühne. Spürbar war das Bemühen der Genossen, ihm einen anständigen Abschied zu bereiten. Immer wieder wurde ihm gedankt, es gab Lob und Geschenke. Hechelmann bekam Applaus, wenn auch nicht von allen. Er war von manchen, die in den jüngsten Zoffzeiten zuletzt Oberbürgermeister Christian Geselle unterstützten, das parteiinterne Feindbild Nummer eins. Erst als Hechelmann – ob freiwillig oder nicht – signalisierte, seinen Posten aufgeben zu wollen, war der Weg frei für eine Versöhnung der Lager. So waren nun auch viele Geselle-Unterstützer anwesend – darunter Wolfgang Decker, der nun stellvertretender Vorsitzender ist, gewählt mit 54 Prozent der Stimmen.

Hechelmann ging in seiner Rede nur kurz auf die Vergangenheit ein, nicht ohne eine Spitze loszuwerden. Er berichtete von einer Begegnung mit einem Genossen, der ein hohes Amt ausübe und aus der Partei ausgetreten sei. Dieser habe sich nun gewundert, dass er nicht mehr Dank von der SPD erhalte. Hechelmann in Richtung der Mitglieder: „Da sage ich: Man muss dieses Selbstverständnis auf den Kopf stellen. Die Leute, die hauptamtlich Politik machen können, die müssen die Dankbarkeit euch allen gegenüber zeigen. Ihr seid diejenigen, die es geschafft haben, das Fundament zu erstellen, auf dem sie ihre Karriere aufbauen.“

Es brauchte nicht viel Fantasie, um herauszufinden, wen Hechelmann damit gemeint haben könnte. Aber den Namen Christian Geselle gebrauchte an diesem Tag niemand der Parteispitze.

Hechelmann bleibt Sozialdemokrat und hat noch Pläne. Er will im Herbst Landtagsabgeordneter werden, ist der Kandidat im Kasseler Westen. Er präsentierte sich sogleich als Wahlkämpfer, kritisierte die schwarz-grüne Landesregierung und warb bei den Genossen um Unterstützung. (Florian Hagemann)

Hat nun das Sagen bei der Kasseler SPD: Manfred Merz. © Andreas Fischer