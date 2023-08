Sind Jugendliche in Hessen wirklich faul? Neue Statistik beweist das Gegenteil

Von: Josefin Schröder

Die Jugend von heute will nur chillen? Stimmt ja gar nicht. Eine neue Statistik zeigt, dass fast die Hälfte der Jugendlichen in Hessen 2022 gearbeitet haben.

Hessen - Passend zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August hat das Statistische Bundesamt neueste Ergebnisse veröffentlicht, die so manche Vorurteile über Jugendliche widerlegen.

Den Ergebnissen des Mikrozensus (größte jährliche Haushalts­befragung der Statistische Ämter des Bundes und der Länder) zufolge, sind im vergangenen Jahr 314 000 junge Menschen in Hessen erwerbstätig gewesen. Junge Menschen meint in diesem Fall Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Knapp die Hälfte von ihnen hatte 2022 also einen Job. Die Quote der Erwerbslosen in dieser Altersgruppe lag bei 7 Prozent, teilt die Pressestelle des Mikrozensus mit.

Fast die Hälfte aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Hessen haben 2022 gearbeitet. © Philipp Schulze

Hessische Jugendliche sind fleißig, statt faul

Von den befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben 192 000 an (61 Prozent), neben Schule, Ausbildung und Studium, zu jobben. Bei 39 Prozent lag der Anteil von jungen Kernerwerbstätigen. Damit werden Personen bezeichnet, die zu der Zeit weder die Schule besuchten, Ausbildung oder Studium absolvierten, noch einen Wehrdienst oder einen Freiwilligendienst leisteten.

Minijobs und befristete Arbeit unter Jugendlichen in Hessen verbreitet

Auffällig ist, dass unter dieser Gruppe atypische Beschäftigungen mit 39 Prozent stärker verbreitet waren, als bei den 15- bis 64-jährigen Kernerwerbstätigen. Atypisch beschäftigt umfasst geringe Teilzeitstellen, geringfügige Beschäftigungen (Minijobs), Zeitarbeit und befristete Arbeitszeitverhältnisse. (Josefin Schröder)

Mikrozensus Für den Mikrozensus wird seit 1957 jährlich bei einem Prozent der Bevölkerung nach den Arbeits- und Lebensverhältnissen gefragt. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen und sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Daten über die Erwerbstätigkeit in Hessen gibt es hier.

