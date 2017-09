Sitzblockade vor Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann in Kassel

Hundert antimilitaristische Protestler demonstrierten gegen Rüstungsexporte

Rothenditmold. „Kassel entrüsten! – Rüstungsindustrie friedlich stören“. Unter diesem Motto blockierten am Freitagnachmittag Antikriegsaktivisten von „Block War“ in einer „Aktion zivilen Ungehorsams“ zwei Werkstore des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann an der Wolfhager Straße.