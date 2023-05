Sitze in Kasseler Straßenbahn machen sich selbstständig – Video geht auf TikTok viral

Von: Jacob von Sass

Teilen

In Kassel machen sich die Sitze in einer Straßenbahn der KVG selbstständig. Davon geht ein Video auf der Plattform TikTok viral.

Kassel – Wie konnte das nur passieren: In einer Straßenbahn in Kassel haben sich die Sitze in einer Straßenbahn selbstständig gemacht und sind auf den Gang gerutscht. Ein Video von dem Vorfall ging jetzt auf der Social-Media-Plattform TikTok viral. Geteilt wurde es von der Seite KasselMemes, die für ihren meist lustigen Content über die Herkulesstadt bekannt ist. Das Video über die selbstständigen Sitzschalen erreichte bis Anfang Mai fast 815.000 Aufrufe und ist damit mit Abstand das meistgeklickte TikTok des Kanals.

Es sammelte mehr als 15.000 Likes und auch die TikTok-Gemeinde kommentiert weiter fleißig unter dem Video. Besonders die Frage, um welche Linie der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) es sich handelt, treibt die Leute um. So mutmaßt User Loki: „Lass mich raten. 5?“ Auch blwbenny und Lobbyhoe sind der Überzeugung, dass ein solcher Vorfall nur in der Linie 5 passieren kann. Aber auch andere Linien in Kassel sind anscheinend nicht gegen die sich verschiebenden Sitze gewappnet. So kommentiert ein weiterer Nutzer unter dem Video: „Hatte ich in der 7, wo ich da saß. Hab gedacht, Bahn entgleist.“

TikTok-Video über sich bewegende Sitze in Kasseler Straßenbahn: Das sagt die KVG

Dass es dann gleich so schlimm kommt, ist vermutlich eher unwahrscheinlich. Aber auch andere Leute scheinen Bedenken zu haben oder haben schlechte Erfahrungen mit den Sitzen in den Bahnen gemacht. Nutzerin Diana schreibt zum Beispiel einer Freundin unter dem Video: „Weißt du noch, wo wir so weggerutscht sind? Seitdem gehe ich zur Therapie wegen Vertrauensproblemen.“ Höchstwahrscheinlich ein etwas ironischer Kommentar, dennoch haben sich einige Fahrgäste mittlerweile nach eigenen Aussagen an den Sitzen verletzt. „Meinem Verlobten wurde von einer Bank mal fast das Bein zerquetscht. War ziemlich ungeil“, so Steffi N.

Offensichtlich scheint das Phänomen vielen TikTok-Usern aus Kassel bekannt zu sein. Doch was sagt eigentlich die KVG zu dem Vorfall? „In allen Straßenbahnen sind mehrere Behälter mit Bremssand unter Sitzen vorhanden. Die Sitze können sich nur bewegen, wenn sie nach der Entnahme von Sand nicht vollständig eingerastet sind. Unser Personal ist geschult, dennoch können wir nicht völlig ausschließen, dass hier versehentlich etwas übersehen wurde oder die Verschlussmechanik nicht ordnungsgemäß funktioniert hat“, so die KVG.

Die Sitze in einer Kasseler Straßenbahn machen sich selbstständig. © Screenshot TikTok

TikTok: Wenige Verletzte durch sich selbständig bewegende Sitze in Kasseler Straßenbahn

Insgesamt seien der KVG zwei Fälle aus dem Jahr 2021 bekannt, bei denen sich Fahrgäste wegen der Sitze verletzten. Zum Vergleich seien täglich mehr als 120.000 Menschen mit den Bahnen und Bussen der KVG unterwegs. Dennoch scheint das Video auch die Verkehrsgesellschaft beschäftigt zu haben und so gelobt diese Besserung: „Wir nehmen den Hinweis erneut zum Anlass, unsere Mitarbeitenden zu sensibilisieren und werden bei den nächsten technischen Kontrollen die Mechanik der Schiebesitze einer erweiterten Prüfung unterziehen.“ (Jakob von Sass)

Kürzlich sorgte eine Person auf dem Dach des Kasseler Einkaufszentrums City Point im Internet für Trubel.