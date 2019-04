Škoda Lagerwagenverkauf im Autohaus Ostmann

Der Škoda Rapid Spaceback ist mit seinem steilen Heck geradezu ein Eyecatcher wenn es darum geht viel Kofferraumvolumen mit komfortablen und großer Beinfreiheit zu verbinden. Und das alles noch mit einer Designsprache, die sich sehen lassen kann.

Überzeugen Sie sich selbst beim großen Škoda Lagerabverkauf im Ihrem Autohaus Ostmann.

Den Rapid gibt es mit zwei Motorvarianten. Einmal den sparsamen 1.0 TSI mit 70 kW1 (95 PS) und dem soliden als auch großen 1.0 TSI Motor mit 81 kW2 (110 PS).

In Sachen Ausstattungsvarianten unterscheidet man zwischen der Cool und der Clever Edition, die mit mehr Zusatzpaketen ausgestattet ist. Beide haben serienmäßig viele Sicherheitssysteme mit an Bord. So sorgt neben den Kopf-, Seiten- und Frontairbags auch die City Notbremsfunktion stets für optimale Sicherheit. Der Fahrer bekommt dabei einen akustischen sowie visuellen Hinweis über einen eventuell kritischen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Optional gibt es für den Rapid auch eine umfangreiche Komfortausstattung, die z. B. das Licht & Sicht Paket mit Nebelscheinwerfern und integriertem Abbiegelicht beinhaltet. Zusätzlich sorgt das große Panoramaglasdach nicht nur für einen unvergesslichen Blick in den Himmel sondern verlängert auch somit die getönte Heckscheibe und sorgt so für ein geradezu elegantes Auftreten.

Im Punkt Kofferraumvolumen macht dem „Kleinen“ so schnell keiner etwas vor. Mit seinen serienmäßigen 415 Liter Stauraum die bis zu 1.380 Liter erweiterbar sind, ist genug Platz den Familienurlaub ohne Schwierigkeiten anzutreten. Das intelligente Kofferraumsystem beinhaltet zum Beispiel die versenkbare Hutablage wobei sich mit einem Handgriff die volle Höhe des Kofferraums ausnutzen lässt. Aber auch das Gepäcknetz und die Kofferraumwendematte sind ein hilfreiches Extra die man in Zukunft nicht mehr missen will.

Der Škoda Rapid © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG © Autohaus Ostmann KG

Aktuell hat man in den Ostmann Standorten eine erstklassige Auswahl an Škoda Rapid Spaceback Modellen die zu top Leasingkonditionen angeboten werden. Jetzt gilt es schnell zu sein, denn wenn weg dann weg.

Doch das ist längst nicht alles. Als abschließendes Highlight findet am 13.04.2019 von 9 - 14 Uhr in den vier Škoda Ostmann Standorten Wolfhagen, Niestetal, Melsungen und Bad Arolsen ein großer Lagerabverkauf statt. Dort können alle Interessierte in gemütlicher Atmosphäre den Škoda Rapid Spaceback mit seinen besonderen Ostmann Hauspreisen probesitzen, Probe fahren und sich umfassend beraten lassen.

Weitere Informationen zum Škoda Rapid Spaceback und der Aktion finden Sie unter: www.autohaus-ostmann.de

Die Ostmann Teams freuen sich auf Sie.

1) Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI 70 kW/95 PS - Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,3 - 5,2 innerorts, 4,0 - 3,9 außerorts, 4,5 - 4,4 kombiniert; CO2-Emission in g/km: 103 - 101 (kombiniert); Effizienzklasse: A - B

2) Škoda Rapid Spaceback 1.0 TSI 81 kW/110 PS - Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,5 - 5,4 innerorts, 4,0 - 3,9 außerorts, 4,6 - 4,5 kombiniert; CO2-Emission in g/km: 106 - 104 (kombiniert); Effizienzklasse: B