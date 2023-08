Slalomlauf um Baustellen auf der Wilhelmsstraße

Von: Axel Schwarz

Schwierige Passage für Fußgänger, Radler und Lieferanten: Vorn im Bild werden Glasfaser-Anschlüsse geschaffen, der große Kran im Hintergrund ist beim Umbau eines Geschäftshauses im Einsatz. © Axel Schwarz

Auf der Wilhelmsstraße in Kassel gibt es zurzeit Behinderungen für Fußgänger. Ursache sind zwei Bauprojekte.

Kassel – Auf der Wilhelmsstraße gerät der Innenstadtbummel in diesen Tagen zum Hindernislauf: Ein großes Stück der Einkaufsmeile ist derzeit Baustelle mit der Folge, dass Passanten um Baufahrzeuge, Absperrungen, Container und Materialdepots Slalom laufen und sich ihren Weg zu den Geschäften suchen müssen. Es sind zwei unterschiedliche Projekte, an denen dort gearbeitet wird:

Seit Montag hat eine Firma im Auftrag der Städtische Werke Netz und Service GmbH (NSG) damit begonnen, im Abschnitt zwischen Neuer Fahrt und Carde-du-Corps-Straße Gräben auszuheben. Darin werden nach Angaben von Werke-Sprecher Ingo Pijanka Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt und außerdem Hausanschlüsse hergestellt, die superschnelles Internet mit hoher Datenkapazität in die Gebäude bringen sollen.

Rund um den kommenden Jahreswechsel will die NSG diese neue Anschlussmöglichkeit bei den Anliegern im Quartier vermarkten. Im Anschluss werde dann das Glasfaserkabel in die vorbereiteten Rohre verlegt.

Die Baumaßnahme ist laut Pijanka eine Verdichtung des NSG-eigenen Glasfasernetzes, das der städtische Versorger unter dem Markennamen Viyonet betreibt. Auch im unteren Abschnitt der Wilhelmsstraße sollen Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden.

Die Baustellen für den Glasfaser-Ausbau sind nach Angaben der Rathaus-Pressestelle aktuell bis zum 29. September genehmigt. Bei der NSG gehe man von einer Bauzeit von drei Wochen aus, sagte Sprecher Pijanka – abhängig davon, ob ein großer Turmdrehkran, der derzeit im unteren Bereich der Wilhelmsstraße steht, rechtzeitig abgebaut wird.

Auch rund um den Kran, der in Höhe der Hausnummer 8 innerhalb einer Absperrung steht, ist es derzeit eng in diesem Bereich der Fußgängerzone, die zu bestimmten Zeiten auch von Lieferfahrzeugen angesteuert wird.

Das dortige Bürogebäude, in dem sich vormals eine Filiale der Modekette Ulla Popken befand, wird gerade zum Apartmenthaus für Geschäftsreisende und Städtetouristen ausgebaut. Der netzbasierte Anbieter Limehome will zusammen mit den Eigentümern 27 solcher Wohnmöglichkeiten für kurz- oder längerfristige Kassel-Aufenthalte an der Wilhelmsstraße schaffen.

Nach der zuletzt genannten Zeitschiene der Projektbetreiber sollten die Apartments noch in diesem Jahr fertig werden. Diesen Angaben zufolge gibt es schon Interessenten für die beiden Ladenlokale im Erdgeschoss.