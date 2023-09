SMA will 12 Millionen investieren und 50 Arbeiter einstellen

Von: Johannes Rützel

Elektronikfertigung: Sinan Sayilgan steuert einen neuen Roboter bei SMA. © Heiko Meyer/SMA/NH

SMA baut die Leiterplatten-Fertigung in Niestetal bei Kassel aus. Neue Linien und Robotik sollen die Kapazität erhöhen.

Niestetal/Kassel – Die SMA Solar Technology AG (SMA) investiert in die Elektronikfertigung. Rund zwölf Millionen Euro sollen bis Ende 2024 in den Ausbau der Leiterplattenproduktion am Standort in Niestetal bei Kassel fließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Laut SMA wächst die Nachfrage nach modernen, leistungsfähigeren Solar- und Batterie-Wechselrichtern. Deshalb sollen neue Produktionslinien entstehen, für die bis Ende 2024 etwa 50 neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens weiter.

SMA profitiert vom Solar-Boom

„Mit der Erweiterung und Modernisierung der Elektronikfertigung hier in Niestetal stärken wir den Standort Deutschland und schaffen attraktive Arbeitsplätze in der Region“, sagt Klaus Petry, Executive Vice President Global Operations bei SMA. „Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Innovationsstärke auszubauen und Abhängigkeiten in der Lieferkette auch langfristig zu verringern“, erklärte der Prokurist weiter.

In der erweiterten Elektronikfertigung werden Leiterplatten für die neue Generation der SMA Solar- und Batterie-Wechselrichter hergestellt. Diese Leiterplatten sind mit deutlich mehr Bauteilen und elektronischen Chips bestückt, sollen laut SMA aber durch ihre Bauweise kompakter und leistungsstärker werden. Das erleichtere am Ende auch die Montage, Installation und den Service der Geräte, betonte SMA.

SMA profitiert vom Trend zur Solarenergie. Mitte 2023 standen Aufträge im Wert von 2,5 Milliarden Euro in den Büchern. Getragen wird der Boom vor allem von der Nachfrage nach Solaranlagen auf Eigenheimen. Zuletzt hatte der Vorstand die Gewinnprognose erhöht. Ab 2025 sollen in der neuen Gigawatt-Factory von SMA weitere 200 Arbeitsplätze entstehen. SMA beschäftigt an 20 Standorten etwa 3600 Menschen. (Johannes Rützel)