HiFi, Heimkino, TV Trends 2019

Die Ausstellung für Neuheiten und wahre Trends führender Hersteller hat bei Radio Maurer zur Casseler Freyheit schon Tradition. In diesem Jahr findet sie am Samstag, 2. und Sonntag, 3. November, in den Geschäftsräumen in der Fünffensterstraße 2a statt.

Seit Jahrzehnten besucht das Team von Radio Maurer die größte Ausstellung der Unterhaltungselektronik in Europa, die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin, die High End in München und weitere europäische HiFi-Messen, um die dort entdeckten Neuheiten nach Kassel zu holen. Dabei erkennt der Profi die wirklichen Top-Produkte und sichern sie für ihre Kunden. „Mein Team und ich stehen unseren Kunden gerne mit Rat zur Verfügung, um wirkliche Trends von den vielen dargebotenen Flops zu unterscheiden“, sagt Dipl. Ing. Reiner Maurer, Inhaber des Geschäfts.

+ Für die Ausstellung in diesem Jahr ist ihm ein echter Coup gelungen: Radio Maurer ist der erste Händler deutschlandweit, der den neuen Plattenspieler Dual CS 465 präsentieren darf - ein wahres Schmuckstück mit Echtholzgehäuse und einem System, das Vinyl-Fans zum Schwärmen bringt. Er ist übrigens „Made in Germany“ – gefertigt in der Dual-Manufaktur im Schwarzwald. „Für dieses Prachtstück nehmen wir gerne Bestellungen entgegen, damit er pünktlich zu Weihnachten bei den Kunden ist“, sagt Maurer.

Für Musikfreunde ist die Messe bei Radio Maurer ein Muss, denn „so eine Auswahl, wie bei uns finden Sie in Nordhessen nirgendwo anders“, sagt Maurer. Das große Thema in diesem Jahr sind die smarten Audiowelten, neue Lautsprecher und natürlich Plattenspieler. Von einer Rückkehr des Plattenspielers reden übrigens laut Maurer wahre Musikkenner nicht, denn diese wissen, dass die Schallplatte nie weg war. Die feinen Tonunterschiede dieses Tonträgers können Klang-Enthusiasten beim Tonabnehmer-Workshop an diesem Wochenende bei Radio Maurer übrigens selbst erleben. Daneben profitieren Kunden auch jetzt von den besonderen Angeboten im Jubiläumsjahr „65 Jahre Radio Maurer“. Reinschauen und -hören lohnt sich. „Bei uns gibt es den besten Sound für jedes Budget – von klein bis ganz groß“, sagt Maurer und lädt alle Muskikfans ein, sich davon zu überzeugen. jwa

Samstag, 10 bis 18.30 Uhr, Sonntag, 13 bis 18 Uhr, www.radiomaurer.de