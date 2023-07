So haben Kinder Spaß beim Wandern rund um Kassel

Von: Thomas Siemon

Wanderung mit Kindern: Kurz vor der Zwischenstation am Steinernen Schweinchen war die Gruppe mit Wanderführer Peter Kröger (schwarzes T-Shirt) am Samstag unterwegs. © Pia Malmus

In den Ferien bietet der Hessisch Waldeckische Gebirgsverein geführte Wanderungen für Kinder mit Begleitpersonen an. Anmeldungen sind noch möglich.

Kassel – Nach zwei Stunden Wanderung ist die neunjährige Malou noch voller Energie. „Ich will auf jeden Fall bis zum Ende laufen“, sagt sie bei der Zwischenstation in der Nähe des Steinernen Schweinchens am Brasselsberg. Malou gehört mit ihren beiden jüngeren Zwillingsschwestern Caline und Madita zu der Wandergruppe von Peter Kröger. Der ist Wanderführer im Hessisch Waldeckischen Gebirgsverein und hat ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Auf fünf Touren soll es rund um Kassel gehen. Zum ersten Mal bietet der Verein für Schulkinder in Begleitung solche geführten Wanderungen von zehn bis 14 Kilometern an.

Kinder und wandern? Da gibt es bei einigen Eltern sicher gewisse Zweifel, ob das funktioniert. Nach dem Motto: „Wann sind wir endlich da, ich habe keine Lust mehr.“ Das könne schon mal vorkommen, sagt der 74-jährige Peter Kröger, der als Waldorf-Lehrer gearbeitet hat und heute noch Schulwanderführer ausbildet. Ein Geheimnis, Kinder bei der Stange zu halten, seien Etappenziele wie der Bismarckturm und das Steinerne Schweinchen. Auf den Turm könne man raufklettern, zum Schweinchen gebe es eine Geschichte. Auch Spielplätze – zum Beispiel der an der Dönche – seien gute Zwischenstationen.

Der neunjährige Lee und seine aus Vietnam stammende Mutter Hien Huang können das nur bestätigen. „Ich war einer der ersten auf dem Turm“, sagt der Junge und lacht. Er findet die Wanderung super und ist froh, dass seine Mama die Ankündigung in der HNA gelesen hat.

Nach dem Zwischenstopp zieht die bunt gemischte Wandergruppe auch schon weiter. Vom Brasselsberg geht es Richtung Baunsberg, zur Knallhütte und zum Ziel am Bahnhof Rengershausen. Mit Birgit Mietzner, der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, und Marlies Lehmann sind zwei weitere erfahrene Wanderführerinnen dabei. Es wird sich also niemand verlaufen. Außerdem sind die Touren so angelegt, dass man auch schon früher mit dem Bus oder einer Bahn zurückfahren kann.

„Ich finde, dass der Start wunderbar gelungen ist“, sagt Peter Kröger. Für die weiteren geführten Wanderungen kann man sich nach wie vor anmelden. Nur, damit man die Teilnehmerzahl ungefähr abschätzen könne, betont er. Es sei kein Problem, wenn es sich Eltern und Kinder im letzten Moment doch noch anders überlegten. Am Samstag sind übrigens alle gekommen, die sich angemeldet haben. Die Teilnahme für Kinder ist kostenlos, die Begleiter zahlen vier Euro.

Weitere Termine und Kontakt: Montag, 24. Juli, 10.45 Uhr, ab Lohfelden. Dienstag, 25. Juli, 10.45 ab Sandershausen. Mittwoch, 26. Juli, 10.45 Uhr ab Vellmar. Info und Anmeldung bei Peter Kröger, Tel. 05 61/3 16 14 10