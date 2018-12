So ist ein Rettungswagen des DRK Kassel ausgestattet 

Die Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes gehören zum Stadtbild von Kassel dazu. Aber wie sieht so ein Rettungswagen von innen aus? Wir erklären, wie der RTW funktioniert.

Ihr Martinshorn ist schon von weitem zu hören. Ihre Lackierung ist auffällig und wenn sie unterwegs sind, geht es oft um Leben und Tod: Die Rettungswagen des DRK Kassel.

Die Basis der Rettungswagen des DRK Kassel ist ein Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI. Der Wagen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,4 Tonnen. Darauf ist ein Aluminium Kofferaufbau montiert.

Damit der RTW schnell erkannt wird, hat er eine Blaulicht-Anlage mit Hochleistungs-LED-Blitzern. Neben dem normalen Martinshorn hat der Wagen noch ein deutlich lauteres Presslufthorn mit vier Fanfaren oberhalb des Fahrerhauses. Zur Verständigung zwischen den Einsatzwagen gibt es ein analoges und für Gespräche mit der Leitstelle ein digitales Funkgerät.

Von draußen gelangt die Besatzung über Zugangstüren an Bergwerkzeug, die Rettungsausrüstung und weitere Ausrüstungsgegenstände wie zum Beispiel ein Tragestuhl oder ein Feuerlöscher.

Zur Rettungsausrüstung zählt ein roter Rucksack mit diagnostischen Mitteln. In einem weiteren, blauen Rucksack, findet sich alles, was für die Beatmung von Patienten gebraucht wird. Das Monitorsystem zeigt Werte wie die Sauerstoffsättigung an, zusammen mit Elektroden kann es als Defibrillator verwendet werden.

+ Vorbereitet auf den Notfall: Rettungssanitäter Jonas Spill an der Tür mit den Rettungsmitteln. © Thomas Schlenz

Im Innern des Rettungswagens ist ein elektrisch verstellbarer Patiententisch. Außerhalb des Wagens kann er als mobile Trage benutzt werden. Die Tragkraft des Patiententischs beträgt 300 Kilogramm. Sauerstoffflaschen und ein elektronisch gesteuertes Beatmungsgerät helfen bei der Beatmung des Patienten.

+ Jede Menge Medizin: Medikamentenschrank im RTW des DRK Kassel. © Thomas Schlenz

Der Rettungswagen kann hydraulisch (per Öldruck) abgesenkt werden. Dadurch ist die Einstiegshöhe niedriger und der Zugang zum Innenraum leichter. Zur Aufnahme der Einsatzdaten nutzt der Fahrer ein Tablet.