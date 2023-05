So planen Sie das perfekte Date im Freien

Von: Peer Bergholter

Das perfekte Date im Freien. © panthermedia.net / Yuri Arcurs

Ganz gleich, ob es um das erste geht oder schon mehrere stattgefunden haben – Dates sind aufregend und ein kostbares Erlebnis für alle, die verliebt sind oder sich verlieben möchten.

Oft entscheidet der Verlauf eines Dates darüber, ob aus zwei Menschen ein Paar wird und für beide die Partnersuche ein Ende hat. Die zu zweit verbrachte Zeit gibt Singles die Gelegenheit, einander besser kennenzulernen und ein Vertrauensverhältnis zueinander aufzubauen. Aber auch in bestehenden Beziehungen ist es vorteilhaft für beide Partner, immer mal wieder ein Date einzuplanen, um sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen. Gerade bei gutem Wetter bietet sich ein Date im Freien an und wer es gerne spontan mag, findet leicht Möglichkeiten, um unter freiem Himmel verliebte Blicke auszutauschen. Wenn es sich allerdings um das erste Date handelt, ist es ratsam, sich vorab ein paar Gedanken zu machen, damit das langersehnte Treffen so perfekt verläuft, wie man es sich wünscht. Sie sind aktuell auf Partnersuche und Ihnen fehlt noch der passende Mann oder die passende Frau für das perfekte Date im Freien? Dann schauen Sie sich gerne einmal bei partner.HNA.de um. Vielleicht finden Sie dort eine Person, mit der Sie unsere Tipps schon bald umsetzen können.

Planen Sie das perfekte Date im Freien nicht ganz alleine

Sollten Sie Ihre Dating-Partnerin oder Ihren Dating-Partner schon etwas näher kennen oder gar bereits in einer Beziehung mit Ihrem Herzensmenschen sein, können Sie Ihren Schatz natürlich mit einem perfekten Date im Freien überraschen. Denn Sie wissen vermutlich bereits ganz gut, was ihr oder ihm gefällt und was nicht. Bei der Planung eines perfekten Dates im Freien mit einer ganz neuen Bekanntschaft sollten Sie aber besser auf Alleingänge verzichten. Schließlich soll Ihr Date für beide zu einem unvergesslichen und vor allem angenehmen Erlebnis werden. Ein Picknick in der Natur, so liebevoll Sie es auch vorbereiten, kann im schlimmsten Fall zu einem kompletten Reinfall werden, wenn Ihr Schatz unter einer starken Pollenallergie leidet. Für das erste Date gilt also immer: Sprechen Sie sich mit Ihrem Schwarm ab oder versuchen Sie zumindest durch gezielte Fragen etwas über seine Vorlieben herauszufinden.

Überlegen Sie sich genau, was Sie wollen

Klar, Sie möchten sich mit Ihrem Schatz ein paar schöne Stunden im Freien machen. Deshalb sollten Sie sich genau überlegen, wie genau und womit Sie diese Zeit verbringen möchten. Denn davon hängt es ab, wo Sie hingehen und wie Sie die gemeinsamen Momente gestalten sollten. Möchten Sie möglichst ungestört reden können, wollen Sie viel Spaß haben und etwas Spannendes unternehmen oder ist es Ihnen wichtig, dass Ihr perfektes Date im Freien besonders romantisch wird? Sie können sich ganz bewusst für eine klare Ausrichtung entscheiden oder unterschiedliche Aktivitäten zu Ihrem ganz persönlichen perfekten Date im Freien kombinieren:

• Machen Sie einen Waldspaziergang mit anschließendem Picknick auf einer Lichtung oder einer nahe gelegenen Wiese.

• Wandern Sie gemeinsam zu einem Aussichtspunkt in Ihrer Nähe und lassen Sie Hand in Hand Ihre Blicke über die wundervolle Natur schweifen.

• Verlegen Sie Ihr Date in die Abendstunden und machen Sie es sich gemeinsam auf einer kuscheligen Unterlage gemütlich, um den Sternenhimmel zu beobachten.

• Ein Lagerfeuer verbreitet nicht nur romantische Stimmung. Sie können es auch nutzen, um gemeinsam mit Ihrem Schatz kleine Köstlichkeiten zuzubereiten.

• Eine Heißluftballonfahrt ist nichts, das man jeden Tag unternimmt und verleiht einem Date das ganz besondere Extra, das man so schnell nicht vergisst.

• Beim Geocaching, einer Art moderner Schnitzeljagd, verwandeln Sie Ihr Date in eine Schatzsuche und finden im Handumdrehen heraus, wie gut Sie als Team funktionieren.

Unromantisch, aber wichtig: Die Rahmenbedingungen und das Zubehör

Wenn Sie das perfekte Date im Freien planen wollen, sollten Sie nicht nur die absoluten Rahmenbedingungen wie Ort und Zeitpunkt festlegen. Denken Sie auch an Eventualitäten, die eintreffen können. Erkundigen Sie sich vorab, wie das Wetter werden soll und nehmen Sie zur Sicherheit einen Regenschirm mit. Es wäre doch zu schade, wenn Ihr Date ins Wasser fällt. Je nachdem, was Sie vorhaben, sind funktionale Bekleidung und geeignetes Schuhwerk angesagt. Eine Decke oder etwas Warmes zum Überziehen sind empfehlenswert, falls es doch später wird als geplant. Dann können sinkende Temperaturen Ihnen nicht den Spaß verderben. Packen Sie am besten auch etwas Proviant ein. So laufen Sie nicht Gefahr, dass ein knurrender Magen Ihnen dazwischen plappert, wenn es zu romanischen Liebesbekundungen kommt. Auch eine Taschenlampe kann sich als hilfreiches Zubehör erweisen. Denn bei einem perfekten Date im Freien vergeht die Zeit wie im Flug und ehe Sie sich versehen, ist es vielleicht schon stockfinster und Sie haben Schwierigkeiten, zurück nach Hause zu finden. Wenn Sie sich jetzt gerne noch weitere Anregungen für ein perfektes Date in Freien holen möchten, dann tauschen Sie sich doch gleich mal mit anderen Singles über das Thema aus. Bei partner.HNA.de lernen Sie ganz einfach Männer und Frauen aus Ihrer Region kennen, die ihre persönlichen Dating-Erfahrungen sicher gerne mit Ihnen teilen und vielleicht ja auch erweitern wollen. (nh)