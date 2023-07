So soll der Kita-Einstieg leichter fallen: Mehrere Kindergärten machen Schnupperangebote

Stadt bietet in acht Einrichtungen vor der Eingewöhnung wöchentliche Schnupperstunden an

+ © Andreas Fischer Mütter erproben mit ihren Kindern spielerisch den bevorstehenden Kita-Alltag: Kinder- und Jugenddezernentin Nicole Maisch (3. von links) und Erzieherin Nadine Haupt von der Awo (3. von rechts) in der Schnupper-Kita der Kita Rothenditmold. © Andreas Fischer

Viele Eltern wissen, wie kräftezehrend manchmal der Einstieg in den Kita-Alltag sein kann. Das Projekt Schnupper-Kita der Stadt Kassel soll hierbei helfen.

Kassel - Sowohl für Kinder, Eltern wie Erzieherinnen und Erzieher ist die erste Loslösung von der familiären Betreuung eine Herausforderung. Wenn die Familien aus anderen Ländern stammen, die deutsche Sprache noch nicht richtig sprechen, finanzielle Probleme oder Fluchterfahrungen haben, wird die Hürde umso höher. Deshalb bietet die Stadt Kassel in Kooperation mit acht Einrichtungen die mehrsprachige Schnupper-Kita an.

Das Projekt, das in diesem Jahr von der Stadt entwickelt wurde, setzt noch vor der eigentlichen Eingewöhnung an, die dann nach der Sommerpause von den jeweiligen Kitas gestaltet wird. Bereits seit März können Eltern mit Kindern ab zwei Jahren das wöchentliche Angebot in den acht Kitas nutzen – insofern sie ab Sommer einen Platz im jeweiligen Kindergarten zugesagt bekommen haben.

Über die Monate lernen sie so nicht nur die Einrichtung und das Personal kennen. „Es geht auch darum, sich mit den Ritualen und dem Ablauf vertraut zu machen“, sagt Lydia Bierwirth, Leiterin des Projektes „Kita-Einstieg Kassel“, zu dem die Schnupperkitas gehören. Während der wöchentlich zweistündigen Angebote wird gesungen, gebastelt, gemeinsam gegessen und vieles mehr. Bei den regelmäßigen Treffen können Fragen und Sorgen der Eltern zum bevorstehenden Kita-Einstieg geklärt werden. Den Kindern falle die Eingewöhnung durch ihre gesammelten Erfahrungen in dann schon vertrauter Umgebung deutlich einfacher, berichtet Bierwirth.

Dies bestätigt auch die Kasseler Mutter Sevinc Ballik, deren Tochter Meryem nach den Sommerferien die Kita Rothenditmold besuchen wird. Seit März nehmen die beiden das Schnupper-Angebot regelmäßig wahr. „Meine Tochter fragt mich fast jeden Tag, wann wir wieder in die Kita gehen. Kinder und Eltern verstehen sich einfach gut. Das ist super hier“, sagt die Mutter.

Betreut wird die Schnupper-Kita nicht vom Kita-Personal, sondern von pädagogischen Fachkräften, die von drei Kooperationspartnern der Stadt gestellt werden. Dazu zählen die Awo Nordhessen, das Kulturzentrum Schlachthof und der Frauentreff Brückenhof.

Die Schnupper-Angebote gibt es bislang in den Kitas Rothenditmold, Bettenhausen, Brückenhof, Oberzwehren, Zierenberger Straße, St. Joseph, Rotkehlchen und Prisma.

„Wir geben uns Mühe, die Kinder früh in die Kitas zu bekommen. Dies erhöht die Bildungs- und Chancengleichheit“, sagt Kinder- und Jugenddezernentin Nicole Maisch (Grüne) über das Projekt. Aus den Schuleingangsuntersuchungen sei bekannt, dass Kinder, die eine Kita besucht haben, besser auf die Schule vorbereitet sind. 300 000 Euro stelle die Stadt in diesem Jahr für das Projekt bereit. Maisch will sich aber dafür einsetzen, dass die Finanzierung auf Dauer gesichert wird.

Schon seit 2017 gibt es in Kassel das Projekt Kita-Einstieg, das stadtweit Angebote macht, um Kinder und Eltern beim Besuch der Kitas zu unterstützen. Bis zum vergangenen Jahr war das Programm aus einer Bundesförderung finanziert worden. Seit diesem Jahr trägt die Stadt Kassel die Kosten und hat nun auch die Schnupper-Kitas ins Leben gerufen. (Bastian Ludwig)