So versorgen sich Menschen in Kassel bei Hitze mit Wasser

Es fehlen Trinkmöglichkeiten

+ © Amir Selim Kostenloses Wasser: Das Umwelthaus Kassel nimmt an der Aktion „Refill Deutschland“ teil, das durch den Aufkleber mit dem Tropfen symbolisiert wird. Durstige Menschen können dort ihre Wasserflaschen mithilfe des Glases, das Uwe Erbroth (Stromspar-Check) in den Händen hält, nachfüllen lassen. © Amir Selim

Bei der aktuellen Hitze ist eines ganz wichtig: viel Wasser trinken. Doch wie machen das die Menschen in Kassel, wenn sie unterwegs sind? Wir haben einige von ihnen dazu gefragt.

Kassel – So zum Beispiel Uwe Erbroth aus Kirchditmold. Der 65-Jährige arbeitet beim Projekt „Stromspar-Check“, das Teil des Umwelthauses Kassel ist. Dort können durstige Menschen ihre Flaschen nachfüllen lassen, denn das Umwelthaus ist Teil des Projekts „Refill Deutschland“. Teilnehmende Institutionen und Läden bieten kostenloses Wasser zum Trinken an. Erkennbar ist dies an einem blauen Aufkleber mit einem Tropfen drauf. Auf der Webseite refill-deutschland.de sind teilnehmende Stationen auf einer Karte markiert.

Genutzt wurde das Angebot seit der Einführung jedoch bisher kaum, sagt Erbroth. Dabei habe es ein positives Ansinnen: „Damit soll Abfall vermieden werden.“ Er selbst habe es bisher auch nicht genutzt. Das liege aber daran, dass er oft nicht ausreichend trinke, sagt er lächelnd. Wasser spart der 65-Jährige auch bei ihm zuhause. Zum einen nutze er Wassersparduschköpfe, zum anderen verwende er eine sparsame Toilettenspülung, die nicht immer den ganzen Kasten leere.

+ Brigitte Kemmann aus St. Gallen in der Schweiz © Amir Selim

Brigitte Kemmann (70) aus St. Gallen in der Schweiz hat wegen der Hitze immer eine Wasserflasche dabei. Auch zuhause spare sie Wasser: „Ich dusche weniger“, sagt sie. Bei der aktuellen Problematik müssten die Menschen zusammenhalten und sich solidarisch zeigen. Erstaunt ist sie darüber, wie vertrocknet in Deutschland viele Flächen seien. In der Schweiz sei das nicht so extrem. In Deutschland sei das nördlich des Bodensees auffällig.

+ Silke Svendsen und Thomas Baer aus Hamburg © Amir Selim

Aus der anderen Richtung nach Kassel kamen Silke Svendsen und Thomas Baer (75). Sie sind in Hamburg beheimatet. Auch sie haben Trinkflaschen dabei. Ansonsten hat Baer immer eine Wasserflasche in seinem Auto, sagt er. Die Preise für Wasser auf der documenta finden sie recht teuer. Bei der aktuellen Hitze wären Wasserspender hilfreich und nachhaltig, sagt Svendsen. Das gebe es seit Kurzem in Berlin und sei eine gute Idee. In Kassel möchte die Stadt bald Wasserspender aufstellen. In Hamburg gebe es das nicht. „Wir können ja aus der Elbe trinken“, sagt sie nicht ganz ernst gemeint.

+ Die gebürtige Kasselerin Angela Bugri aus Berlin © Amir Selim

In Berlin lebt die gebürtige Kasselerin Angela Bugri. Die 50-Jährige lobt auch die Wasserspender in Berlin. Das findet sie gut. In Kassel gebe es das leider nicht, wäre aber sinnvoll, sagt sie. An den heißen Tagen hat sie stets eine Wasserflasche dabei. Gerade war sie auf dem Weg eine neue zu kaufen.

+ Paul Gruber aus Kassel © Amir Selim

Studenten wie Paul Gruber (22) haben auf dem Uni-Campus jederzeit Zugang zu Leitungswasser auf den Toiletten. Ansonsten verzichtet er auf längere Aufenthalte draußen. Beim Geschirrspülen oder Zähne putzen das Wasser laufen zu lassen, mache er schon länger nicht mehr. Ebenso achtet er beim Einkauf darauf, saisonale Lebensmittel zu kaufen, die weniger Wasser in der Produktion verbrauchen. (Amir Selim)