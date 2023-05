Nach Hausdurchsuchung gegen Letzte Generation: Soli-Demo für Klimaschützer

Von: Matthias Lohr

Auch in Kassel klebten sich Aktivisten der Letzten Generation immer wieder auf Straßen - im Februar diesen Jahres etwa auf den Steinweg. © Matthias Lohr

Die Aktionen der Letzten Generation sind umstritten. Zuletzt gingen Ermittler gegen die Klimaschützer vor. Daran gibt es Kritik. Ein Bündnis demonstriert nun in Kassel für die Letzte Generation.

Kassel – Mit einer Solidaritätsdemo für die Letzte Generation reagieren Kasseler Klimaschutzinitiativen auf die Hausdurchsuchungen gegen die Gruppe. Zu der Kundgebung am morgigen Mittwoch ruft ein Bündnis auf, dem unter anderem Fridays for Future, Students for Future und Klimagerechtigkeit Kassel angehören.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr am Hauptbahnhof, von wo die Teilnehmer zu einer kurzen Abschlusskundgebung am Rathaus ziehen. Es solle klar gemacht werden, dass Klimaschutz kein Verbrechen sei.

Vor einer Woche hatten Beamten in sieben Bundesländern die Wohnungen von Mitgliedern der Letzten Generation durchsucht und die Webseite gesperrt. Das Bayerische Landeskriminalamt hatte die Gruppe, deren Aktionen umstritten sind, als „kriminelle Vereinigung“ bezeichnet. Dafür gab es unter anderem Kritik von Amnesty International. (Matthias Lohr)