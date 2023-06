13-jährige Sophia G. aus dem Kasseler Stadtteil Nordshausen wird vermisst

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Wird vermisst: die 13-jährige Sophia G. © POLIZEI KASSEL

Die Polizei sucht nach der 13-jährigen Sophia G. aus Kassel und bittet dabei um Hinweise auf deren Aufenthaltsort.

Kassel - Die 13-jährige Sophia G. aus Nordshausen wird vermisst. Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit habe am Dienstag dieser Woche gegen 11.15 Uhr zum letzten Mal Kontakt zu Sophia bestanden. Die 13-Jährige stammt aus dem Stadtteil Nordshausen. Sie habe sich um 11.15 Uhr im Bereich des Rewe-Marktes am Mattenberg aufgehalten.

13-Jährige telefonierte mit ihrer Freundin

In einem Telefonat mit einer Freundin habe sie geäußert, dass sie derzeit nicht nach Hause zurückkehren wolle. Sophia sei in der Vergangenheit noch nicht von zu Hause ausgerissen, so der Polizeisprecher.

Hinweise zu dem derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens gibt es aktuell nicht. Nun hoffen die mit dem Fall betrauten Ermittler des K 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechtes) auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Beschreibung: Sophia G. ist 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Gestalt, ein ovales Gesicht, braune Augen, schwarze schulterlange Haare mit rötlichen Strähnen (Henna). Bei Verlassen des Hauses am Dienstag gegen 7 Uhr war sie mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Sommerjacke bekleidet.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Sophia G. machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (use)