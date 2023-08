Sparda-Bank in Kassel sperrt Kundin mit Behinderung das Konto

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Einer Kundin mit Behinderung wurde von der Sparda-Bank der Zugriff auf ihr Konto entzogen. Ihr Berufsbetreuer beschwert sich.

Kassel – Weil er die Rechte seiner Betreuten beschnitten sieht, streitet der Berufsbetreuer Dirk Freudenstein mit der Sparda-Bank Hessen. Anlass ist, dass die Bank seiner behinderten Klientin die Bankkarte für ihr Taschengeldkonto eingezogen hat. Offenbar fürchte die Bank finanzielle Risiken, sagt Freudenstein.

Der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen übt Kritik am Vorgehen der Sparda-Bank. Dieses stehe nicht im Einklang mit dem neuen Betreuungsrecht. Bei der Inklusion gehe es darum, die Selbstbestimmung unterstützungsbedürftiger Menschen zu stärken.

Freudenstein ist seit März gerichtlich bestellter Betreuer der 49-jährigen Kundin der Sparda-Bank. Der Betreuer ist für die Baunatalerin vom Betreuungsgericht auch mit der Vermögenssorge beauftragt. Zuvor war ein anderer Betreuer mit der Aufgabe betraut. „Grund für die Vermögenssorge ist, dass die Frau aufgrund ihrer Behinderung nicht mit Geld umgehen kann“, so Freudenstein. Deshalb verfügt der Betreuer über das Hauptkonto der Sozialhilfeempfängerin bei der Sparda-Bank. Auf dieses gehen monatlich 500 Euro staatliche Unterstützungsleistungen ein.

Neues Betreuungsrecht

Im zum 1. Januar 2023 reformierten Betreuungsrecht ist eine „Pflicht zur Wunschbefolgung“ klar geregelt. Darin heißt es, dass der Betreuer die Angelegenheiten der betreuten Person so zu erledigen hat, dass diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben nach ihren Wünschen gestalten kann. Der Betreuer muss sich durch regelmäßige persönliche Kontakte und Besprechung anstehender Entscheidungen ein Bild davon machen, welche Wünsche die betreute Person hat und was sie nicht will. Den Wünschen der betreuten Person hat der Betreuer in den gesetzlich festgelegten Grenzen zu entsprechen und sie bei deren Umsetzung rechtlich zu unterstützen.