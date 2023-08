Sparkasse im Dez in Kassel-Niederzwehren soll wieder öffnen

Von: Johannes Rützel

Durch den Abhang vor dem Eingangsbereich besonders stark von Wasserschäden betroffen: Die Sparkassen-Filiale im Dez ist seit Ende Juni geschlossen. © Johannes Rützel

Die Bankfiliale im Einkaufszentrum Dez in Kassel Niederzwehren wird derzeit wegen Unwetterschäden saniert, teilte die Sparkasse mit.

Kassel – Die Filiale der Kasseler Sparkasse im Einkaufszentrum Dez in Niederzwehren ist seit Ende Juni geschlossen. Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Sparkasse nun mitgeteilt, dass die Filiale wieder öffnen soll. Ein Datum nannte die Sparkasse nicht.

Da das Beratungscenter direkt am Eingangsbereich des Dez liege, sei es von dem Starkregen Ende Juni extrem beeinträchtigt worden, sodass die Nässe bis in den Estrichboden eingedrungen sei, teilte eine Sprecherin der Sparkasse mit. Die vom Vermieter beauftragten Trocknungsarbeiten liefen zurzeit noch. Anschließend solle mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Die Sparkasse bittet Kunden, sich an die Filiale in der Frankfurter Straße 267 zu wenden. Bargeld könne im Dez auch gegenüber des Rewe-Marktes abgehoben werden. Auch die Sparkassen-Filiale in Fasanenhof ist wegen Unwetterschäden geschlossen. Seit Montag, 21. August, sei dort der Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker wieder geöffnet. (Johannes Rützel)