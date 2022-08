Sparprogramm für Kaskaden bei Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe

Von: Thomas Siemon

Im Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe fehlen Wasservorräte für die Kaskaden. Grund ist der fehlende Regen. Deshalb gibt es jetzt ein Sparprogramm.

Kassel – Die lange Trockenheit wirkt sich zunehmend auch auf die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel aus. „Wir müssen das Programm weiter einschränken, sonst kommen wir bis zum Saisonende im Oktober nicht über die Runden“, sagt Lena Pralle, die Sprecherin der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK). Von den Sparmaßnahmen sind ab sofort in erster Linie die Kaskaden betroffen. Diese barocken Wasserspiele werden nur noch zehn Minuten laufen.

Seit der Anerkennung zum Welterbe im Jahr 2013 rauschte das Wasser im Bergpark Wilhelmshöhe immer 20 Minuten über die großen Stufen bis zum Neptun-Becken. Zuletzt war die Dauer schon auf 18 Minuten beschränkt worden.

Kassel: Kaskaden im Bergpark Wilhelmshöhe fehlt das Regenwasser

Doch auch das reicht nicht. Denn die Vorräte im Rückhaltebecken am Vorwerk Sichelbach sind dramatisch geschrumpft. Hier wird normalerweise durch Schmelzwasser, das rund um den Essigberg über ein gut 300 Jahre altes Kanalsystem gesammelt wird, die Versorgung sichergestellt. Auch in diesem Jahr habe es genügend Schmelzwasser gegeben, so die MHK-Sprecherin. Das Problem sei die ungewöhnlich lange Trockenheit in den vergangenen Wochen und Monaten. Wenn es nicht wenigstens ab und zu mal regnet, können die Vorräte im Rückhaltebecken nicht aufgefüllt werden.

Kürzere Laufzeit: Über die Kaskaden rauscht das Wasser nur noch zehn Minuten lang. © Swen Pförtner/dpa

Vom etwas höher gelegenen Vorwerk Sichelbach läuft das Wasser in einer unterirdischen Röhre bis hinüber zum Feuerlöschteich in der Nähe des Restaurants Herkulesterrassen. Wenn die Wassermeister der MHK den Schacht neben dem Herkules öffnen, rauscht aus diesem Becken das Wasser Richtung Kaskaden. Angesichts einer Saison, die vom 1. Mai bis zum 3. Oktober dauert, Terminen sonntags, mittwochs, an Feiertagen und auch bei den beleuchteten Wasserspielen, kommt da einiges zusammen. 50- bis 60- mal pro Jahr werden die Wasserspiele präsentiert. Normalerweise sorgen rund 750.000 Liter Wasser pro Durchgang für ein Erlebnis, das Besucher aus aller Welt anzieht.

Bergpark Wilhelmshöhe: Wasserspiele im unteren Teil entspannter

Etwas entspannter ist übrigens die Lage im unteren Teil, den romantischen Wasserspielen. Die werden vom Bergsee Asch, dem Wasser aus den ehemaligen Stollen des Kohleabbaus und aus dem Druselbach gespeist. Für die Stationen vom Steinhöfer Wasserfall über die Teufelsbrücke, zum Aquädukt bis hinunter zur großen Fontäne gibt es keine weiteren Einschränkungen. Auch an der Taktung der Wasserspiele ändert sich nichts. Wer sich oben am Herkules um 14.30 Uhr auf den Weg macht, kommt um 15.45 Uhr rechtzeitig am Fontänenteich an und kann sich hier den 52 Meter hohen Abschluss der Wasserspiele anschauen. (Thomas Siemon)

