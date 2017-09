Im Video: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat auf dem Kasseler Königsplatz gesprochen

Rede auf dem Königsplatz in Kassel: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Donnerstagabend. Im Hintergrund: Der Obelisk.

Kassel. Martin Schulz, Kanzlerkandidat der SPD, hat am Donnerstag auf dem Kasseler Königsplatz gesprochen. Das Video mit der Rede gibt es hier zum Nachschauen.

Die SPD-Veranstaltung im Herzen Kassels begann bereits um 18 Uhr. Die Rede, die wir live übertragen haben, gibt es hier nocheinmal zum ansehen.

Neben Martin Schulz nahmen an der Veranstaltung auf dem Königsplatz auch der SPD-Landevorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel, die Generalsekretärin der Hessischen SPD Nancy Faeser, der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth, die SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Edgar Franke und Birgit Kömpel, die SPD-Bundestagskandidaten Esther Dilcher und Timon Gremmels, die Europaabgeordnete Martina Werner sowie der Bezirksvorsitzende der SPD Hessen-Nord - Manfred Schaub - teil.

Infos zu Martin Schulz

Martin Schulz wurde 1955 in Nordrhein-Westfalen geboren. Aufgewachsen ist er im Dreiländereck in der Nähe von Aachen. In Aachen absolvierte er eine Lehre zum Buchhändler. Mit 19 Jahren trat er in die SPD ein. Seit 1999 gehört er zum Bundesvorstand der Partei. Elf Jahre lang war er Bürgermeister von Würselen in NRW.

Von 1994 bis 2017 war Martin Schulz Mitglied des Europäischen Parlaments, von 2012 bis 2017 sogar EU-Parlamentspräsident. Am 19. März 2017 wurde er bei einem Sonderparteitag mit 100 Prozent der gültigen Stimmen zum neuen Vorsitzenden der SPD gewählt. Gleichzeitig wurde er zum Kanzlerkandidaten nominiert.

Vergangene Woche war er im TV-Duell gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel angetreten, das Schulz den Umfragen zufolge verlor.