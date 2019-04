Hier kommt der neue Chef: Ron-Hendrik Peesel ist jetzt Vorsitzender der Kasseler SPD

Die Kasseler SPD hat einen neuen Vorsitzenden: Der 28-jährige Ron-Hendrik Peesel wurde zum Nachfolger von Wolfgang Decker gewählt und überzeugt nicht nur in der Schwimmbadrutsche.

Ron-Hendrik Peesel ist neuer Vorsitzender der Kasseler SPD. Er wurde am Samstagmorgen im Philipp-Scheidemann-Haus während des Unterbezirksparteitags der Genossen mit 73,3 Prozent der Stimmen gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Peesel ist 28 Jahre alt, kommt aus dem Ortsverein Nord-Holland und tritt nun die Nachfolge von Wolfgang Decker an, der nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stand.

Nach der Ankündigung Deckers, sich zurückzuziehen, waren die Genossen auf der Suche nach einem Kandidaten für dessen Nachfolge. Seit Donnerstag stand der 28-jährige Ron-Hendrik Peesel als Bewerber fest.

Der Ingenieur für Erneuerbare Energien arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel und gehört dem Ortsbeirat Nord-Holland an. Hier ist er auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Der wiederum hatte ihn für den Vorsitz der Kasseler SPD vorgeschlagen.

+ Ron-Hendrik Peesel © Privat

Peesel war der einzige Kandidat für die Wahl am heutigen Samstag während des Unterbezirksparteitags im Philipp-Scheidemann-Haus. Die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Bewerber war klein, auch wenn Peesel nach seiner Nominierung selbst sagte: "Ich würde mich darüber freuen, weil ich es immer gut finde, wenn die Partei die Wahl hat."

Peesel wollte zunächst nur einen Vizeposten übernehmen. Nach dem angekündigten Rückzug von Wolfgang Decker sei er dann aber von mehreren Seiten gebeten worden, für den Chefposten zu kandidieren. Ihn habe das nach einem dreimonatigen Auslandsaufenthalt in Dänemark selbst überrascht.

Nun will er die Verjüngung in der Partei vorantreiben. Als Schwerpunkte seiner politischen Arbeit bezeichnet er, sich für die soziale Umwelt- und Energiewende sowie eine Bildungsgerechtigkeit einzusetzen. Auch möchte er für gerechte Lebensverhältnisse in allen Stadtteilen eintreten.

Peesel ist im niedersächsischen Celle geboren, er engagierte sich schon zu Schulzeiten in Wolfsburg; dort war er Vorsitzender des Stadtschülerrats. 2013 kam er schließlich als Student nach Kassel.

Dass Peesel für Spaß zu haben ist, zeigt eines seiner Hobbys. Er zählt zu den Profi-Rutschern in Deutschland, die versuchen, möglichst schnell auf einer Wasserrutsche nach unten zu kommen. Mit seinem Team, den Rutschgranaten, wurde er einst sogar Deutscher Meister. Vor fünf Jahren erklärte er uns seine Rutschtechnik im Video:

Auch zuletzt war er als Rutscher wieder unterwegs. Bei den Deutschen Meisterschaften belegte er Rang sechs. Als Chef der Genossen hat er sogleich eine Aufgabe: sie wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen.

Sie führen die anderen Parteien in Kassel

Bei der Kasseler CDU gibt es seit 2006 keine Veränderung. Eva Kühne-Hörmann ist seitdem Kreisvorsitzende. Anders bei den Kasseler Grünen. Hier ist erst kürzlich Daniel Stein in die Doppelspitze aufgerückt, der Vanessa Gronemann bereits angehörte.

Die Kasseler FDP führt seit Jahren Matthias Nölke. Der Kreisvorstand der Kasseler Linken setzt sich seit Ende Januar aus Manuel Brauner, Edith Pfaff-Schneider, Christine Hoffmann, Martin Lüer, Burghardt Hollstein und Jens Meyer zusammen. Sprecher der AfD Kassel-Stadt ist Thomas Schenk.