Nach Altstadtfest: Sollen wichtige Straßen für Partys gesperrt werden?

Von: Matthias Lohr

Teilen

Wo sonst Autos fahren, wurde gefeiert: 200 000 Menschen feierten am Wochenende auf dem Altstadtfest am Regierungspräsidium und auf dem gesperrten Steinweg. © Heiko Breidenbach/excepto GmbH

Beim Kasseler Altstadtfest feierten 200.000 Menschen auf dem Steinweg. Zuvor war für das Quartierfest die Friedrich-Ebert-Straße dicht. Sollte es so etwas öfter geben?

Kassel – Drei Tage war eine der meistbefahrenen Kasseler Straßen Partymeile und für Autos tabu. 200 000 Menschen feierten am Wochenende auf dem Altstadtfest und damit auch auf dem Steinweg, der während der Sause auf Höhe des Regierungspräsidiums für den motorisierten Verkehr gesperrt war.

Die Besucher waren begeistert, aber es gab auch Kritik. Maren Matthes, Geschäftsführerin des Kultursommers Nordhessen, urteilte auf Facebook mit Sarkasmus: „Wirklich eine großartige Idee, den gesamten Verkehr in der Innenstadt wegen des Altstadtfestes lahmzulegen.“ Am Freitag um 17 Uhr sei auf den Straßen rund um die Innenstadt nichts mehr gegangen.

Der Post von Matthes macht auf ein Grundproblem der Stadtplanung und Verkehrspolitik aufmerksam: Wann ist es gerechtfertigt, den motorisierten Verkehr einzuschränken? Und wie viel öffentlicher Raum soll Autos zur Verfügung gestellt werden und wie viel Menschen, die zu Fuß unterwegs sind?

Zuletzt gab es gleich mehrere ähnliche Anlässe. Bei den Konzerten von Sting und Sarah Connor war immerhin die Straße am Friedrichsplatz gesperrt. Tausende Besucher ohne Konzertkarte lauschten hier der Musik. Zudem blieb einer von sechs Fahrstreifen auf dem Steinweg Rettungskräften vorbehalten.

Und beim Quartierfest im Vorderen Westen tummelten sich am 17. Juni geschätzt 20 000 Menschen auf der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Bebelplatz und Goethestraße. Malte Knigge vom Vintage-Laden „Vier mal vier“ sagte damals beeindruckt: „Ist es nicht toll, dass so viele Menschen dort spazieren gehen können, wo sonst Autos fahren?“

Dies kann laut Stadtbaurat Christof Nolda jedoch nur eine Ausnahme sein. Die Vollsperrung einer wesentlichen Verkehrsführung ist laut dem Grünen-Politiker „ein Sonderfall und führt immer zu einer Mehrbelastung in anderen Bereichen“. Beim Altstadtfest, das am Freitag um 16 Uhr begann, sei der Steinweg zum spätestmöglichen Zeitpunkt gesperrt worden, nämlich erst wenige Minuten davor. Zudem führt er an, dass die Sperrung am Wochenende war und „wir in der Innenstadt Ausweichstrecken haben, die funktionieren“. Laut einem Stadtsprecher biete der Innenstadtring hinreichend Alternativen. Bei der Polizei heißt es, man habe wegen der Auswirkungen der Sperrung nicht eingreifen müssen.

Stadtbaurat Nolda macht folgende Rechnung auf: „Wenn man große Feiern feiert, hat das eine Wirkung auf Leute, die nicht mitfeiern. Aber bei 200 000 Gästen halte ich das für eine berechtigte Sperrung.“ Zudem verweist er auf eine Art Lerneffekt: Bei solchen Veranstaltungen nehme man „erst einmal wahr, wie viel Raum wir mit Verkehr belegen“.

Auch sein Parteikollege, der künftige Oberbürgermeister Sven Schoeller, machte in der Vergangenheit darauf aufmerksam, dass der Friedrichsplatz einer der größten innerstädtischen Plätze Deutschlands ist, aber von einer sechsspurigen Hauptverkehrsstraße in zwei Hälften getrennt wird.

Auch deswegen sollte es im vorigen Sommer zur documenta einen Verkehrsversuch geben, bei dem ein Fahrstreifen für Autos gesperrt und als Radweg genutzt worden wäre. Oberbürgermeister Christian Geselle sagte das Experiment jedoch ab.

Nolda sieht langfristig eine Chance, den Verkehrsbereich am Friedrichsplatz umzugestalten: „Das Angebot für den Autoverkehr auf dem Steinweg liegt deutlich über dem tatsächlichen Bedarf.“

Weitere Vollsperrungen auf dem Steinweg sind vorerst nicht geplant. Am 25. August werden Radfahrer hier allerdings für kurze Zeit Vorfahrt haben: Die Rad-Profis der Deutschland-Tour starten auf dem Friedrichsplatz zur zweiten Etappe der Rundfahrt nach Winterberg. (Matthias Lohr)