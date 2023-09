Spezialeinheit GSG 9 durchsucht Wohnungen in Kassel und Lüdenscheid

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Nur eine Übung: Beamte der Eliteeinheit GSG 9 der Bundespolizei trainierten im Mai vergangenen Jahres am Frankfurter Hauptbahnhof. Die GSG 9 ist unter anderem auf die Festnahme besonders gefährlicher Personen spezialisiert. Foto: dpa © -

Im Kampf gegen die Schleuserkriminalität hat die Bundespolizei mit Unterstützung der Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9) am Donnerstagmorgen zwei Wohnungen in Kassel und Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) durchsucht.

Kassel/Lüdenscheid - Nach Angaben von Verena Nastoll, Sprecherin der Bundespolizei, haben die Durchsuchungen zeitgleich um 6.45 Uhr stattgefunden. Bei den Beschuldigten handele es sich um zwei Männer, die verdächtigt werden, Ausländer nach Deutschland eingeschleust zu haben.

Die GSG 9 sei im Einsatz sowohl in Kassel als auch in Lüdenscheid gewesen, weil bei den Vorermittlungen herausgekommen sei, dass möglicherweise Schusswaffen zum Einsatz kommen könnten, so die Sprecherin. Die Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei zur Bekämpfung von Terrorismus sowie Schwerst- und Gewaltkriminalität wird immer dann gerufen, wenn ein bestimmtes Gefahrenpotenzial im Raum steht.

Bei beiden Durchsuchen am Donnerstagmorgen seien aber keine Waffen gefunden worden. Es seien die Mobiltelefone der Beschuldigten beschlagnahmt worden, die nun ausgewertet würden. Eine Festnahme erfolgte nicht, so die Sprecherin.

Die GSG 9 war im September 1972 als Reaktion auf das Münchner Olympia-Attentat gegründet worden. Bei den Olympischen Sommerspielen in München waren damals elf israelische Teilnehmer durch die Terrororganisation Schwarzer September ermordet worden. Durch die Geiselbefreiung des von palästinensischen Terroristen entführten Lufthansa-Flugzeugs „Landshut“ im Deutschen Herbst 1977 wurde die GSG 9 bekannt. (use)