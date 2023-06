Aus für SPD-Chef Hechelmann: Spielmacher im Abseits

Von: Florian Hagemann

Keine Zukunft mehr als SPD-Vorsitzender: Ron-Hendrik Hechelmann. © Privat/NH

Ron-Hendrik Hechelmann wird als Kasseler SPD-Chef auf dem Unterbezirksparteitag am kommenden Samstag nicht zur Wiederwahl stehen. Das ist die Konsequenz aus den Streitereien innerhalb der Partei. Eine Analyse.

Kassel – Anfang der Woche kam die doch etwas überraschende Meldung, dass Hechelmann Sportdirektor auf Schalke werden soll. Und da rund um die Kasseler SPD seit Wochen und Monaten ja nichts ausgeschlossen ist, schien auch das – mit viel Fantasie natürlich – noch irgendwie im Bereich des Möglichen: dass Ron-Hendrik Hechelmann nach seinem Ende als Vorsitzender der Kasseler Sozialdemokraten einen Führungsjob im Fußball übernimmt. Aber: Es handelte sich dann doch nicht um Ron-Hendrik, sondern um einen gewissen André Hechelmann, der auf Schalke bald das Sagen haben soll.

Das wäre dann auch der Unglaublichkeiten rund um die heimischen Genossen etwas zu viel gewesen, wenn deren scheidender Chef nach einer Zeit der Querelen ausgerechnet zum Lieblingsklub seines Lieblingswidersachers Christian Geselle gewechselt wäre. Nun bleibt es erst einmal bei diesem Sachstand: Hechelmann tritt beim Unterbezirksparteitag am Samstag nicht mehr zur Wahl des oder der Vorsitzenden oder einer Doppelspitze an.

Insofern erfüllt sich mit zeitlicher Verzögerung eine auf dem Höhepunkt der Streitereien gestellte Forderung Geselles. Er wollte als Oberbürgermeisterkandidat nur dann für die SPD ins Rennen gehen, wenn Hechelmann seinen Posten räumt. Hintergrund war, dass Hechelmann gegen Geselles Willen keine Gespräche mit der CDU über eine mögliche Koalition im Kasseler Rathaus führen wollte – mit Verweis auf entsprechende Beschlüsse der Parteigremien.

Jetzt stehen beide als Verlierer da: Geselle wird bald kein Oberbürgermeister mehr sein, und Hechelmann steht ab dem Wochenende ohne Spitzenamt in der Partei da. Aus der einst großen Nachwuchshoffnung ist einer geworden, der als Spielmacher erst einmal auf der Auswechselbank Platz nehmen muss – mit gerade mal 32 Jahren. Wie konnte es nur soweit kommen?

Als Hechelmann vor vier Jahren erstmals zum Vorsitzenden der Kasseler SPD gewählt worden ist, drängte er sich nicht auf. Er hatte zwar im Ortsverein Nord-Holland auf sich aufmerksam gemacht, gehörte damals aber nicht einmal der Stadtverordnetenversammlung an. Seine Wahl mit 73,3 Prozent der Stimmen war auch das Ergebnis einer gewissen personellen Leere bei den Sozialdemokraten. Trotzdem wusste Hechelmann, der damals noch Peesel hieß, die Genossen zu überzeugen: mit einem abgeklärten Auftritt und einer gehaltvollen Rede. Er schaffte es zum Hoffnungsträger.

Lange Zeit agierte er geräuschlos und unauffällig, was sich positiv und negativ deuten lässt. 2021 wurde er als Parteichef im Amt bestätigt: mit 77 Prozent der Stimmen. Da war er mittlerweile schon Mitglied der SPD-Fraktion in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung – und dort Teil des linken Flügels, der die Mehrheit ausmachte. Er handelte den Koalitionsvertrag mit den erstarkten Grünen mit aus. Es lief. Dann jedoch kam das Aus des grün-roten Bündnisses, dann kam Geselle mit seinen Vorstellungen, dann kam die Unruhe in der Partei, dann kam der Flügelkampf. Irgendwann war die Sache extrem verworren. Und Hechelmann mittendrin. Er blieb standhaft, als Geselle den Druck erhöhte – und er hatte die besseren Argumente, weil er auf die Beschlüsse der Parteigremien verweisen konnte. Aber Hechelmann schaffte es nicht, die Flügel zu einen und auf die Geselle-Anhänger einzuwirken: auf Bürgermeisterin Ilona Friedrich etwa oder auf Ordnungsdezernent Dirk Stochla, denen durch den eingeschlagenen Weg die politische Zukunft verbaut war. So entwickelten sich eine Eigendynamik und die Entzweiung der Kasseler SPD.

Hechelmann geriet immer mehr ins Zentrum der Kritik. Nachdem ein anberaumtes Schlichtungsgespräch gescheitert war, attestierte der als Moderator engagierte Politik-Professor Wolfgang Schroeder Hechelmann hinterlistiges sowie stümper- und schülerhaftes Vorgehen. Gerade manch Arrivierter äußerte sich despektierlich über den jungen Vorsitzenden. Da fiel dann zum Beispiel der Name mal bewusst nicht ein oder der Nachname wurde einfach verniedlicht.

Hechelmann blieb nach außen dagegen meist ruhig und sachlich, auch wenn er Kritik übte. Aber er bekam die ausufernde Krise nicht in den Griff; parteiinterne Kritiker warfen ihm immer wieder mangelhafte Kommunikation vor. Das Ganze eine Herkulesaufgabe – erst recht für einen, der als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni beruflich am Anfang seiner Karriere steht und auch noch junger Familienvater ist. Am Ende musste er auch das schlechteste SPD-Ergebnis in der Geschichte bei einer Wahl in Kassel verantworten. Isabel Carqueville kam bei der OB-Wahl nur auf etwas mehr als zwölf Prozent. Bei solch einem Resultat hätten die Kasseler Genossen früher angenommen, ein Scherzkeks habe aus Jux eine Wahlurne aus dem tiefsten Bayern dem Kasseler Rathaus untergejubelt. Nun war es Realität – und zu viel des Schlechten.

Immerhin: Hechelmann macht als SPD-Vorsitzender zwar den Weg frei. Er hat aber noch eine Chance, seine politische Karriere zu retten: als Landtagskandidat für den Kasseler Westen. Er muss den Wahlkreis gewinnen. Das wird mindestens so schwer wie für André Hechelmann, Schalke 04 zum Wiederaufstieg zu verhelfen. (Florian Hagemann)