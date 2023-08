Sportlicher Einbrecher gelangt über Oberlichter in Kasseler Geschäfte

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Über Oberlichter ist ein Einbrecher in drei Kasseler Geschäfte gelangt. © Silas Stein/dpa

Am Montag wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes zu drei Geschäftseinbrüchen in der Innenstadt und in der Südstadt gerufen, die offenbar auf das Konto ein und desselben unbekannten Täters gehen. In allen Fällen war der Einbrecher über Oberlichter in die Läden eingestiegen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Kassel - Der Einbruch in ein Handygeschäft am Ständeplatz/ Ecke Fünffensterstraße habe sich zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr, ereignet. Der vermutlich sportliche Täter war auf eine Reklametafel des Geschäfts geklettert und hatte anschließend das Oberlicht eingeschlagen. Mit Handys und Wechselgeld aus der Kasse flüchtete der Unbekannte über eine Kellertür nach draußen.

In unmittelbarer Nähe war es am Ständeplatz/Ecke Wilhelmsstraße im Verlauf des Wochenendes zu dem Einbruch in ein Friseurgeschäft gekommen. Auch in diesem Fall kletterte der Täter nach oben und nutzte einen Türgriff als Steighilfe, um das Oberlicht zu erreichen und aufzubrechen. Aus dem Salon wurde eine Kasse mit Geld gestohlen.

Das aufgebrochene Fenster eines Haushaltswarengeschäfts an der Frankfurter Straße/Ecke Heinrich-Heine-Straße war am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr von Mitarbeitern entdeckt worden. Zuletzt war dort am Samstagabend gegen 19.10 Uhr noch alles in Ordnung gewesen. Bei seinem Beutezug in dem Geschäft wurde der Einbrecher offenbar nicht fündig, denn nach erster Feststellung fehlt lediglich eine LED-Leuchte. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)