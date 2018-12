Kassels Soundtrack für 2018: Das waren die meistgehörten Songs auf Spotify

Was haben Sie 2018 besonders gerne gehört? Nutzer von Spotify können das ab heute individuell herausfinden. Uns hat der Streamingdienst außerdem die Vorlieben der Kasseler verraten.

Ist Rap jetzt Mainstream? Zumindest unter den Kasseler Spotify-Nutzern scheint das der Fall zu sein. Sieben der zehn am häufigsten gestreamten Songs zählen zum Genre Deutschrap. Das geht aus Daten hervor, die der Streamingdienst Spotify uns exklusiv zur Verfügung gestellt hat.

Auf Platz eins liegt mit "In My Mind" von Dynoro und Gigi D'Agostino zwar ein Elektro-Song, gleich dahinter landet mit Capital Bra aber einer der Newcomer dieses Jahres. Der Berliner Rapper ist mit "Neymar", "One Night Stand" und "5 Songs in einer Nacht" gleich drei Mal unter den 20 meistgehörten Songs der Kasseler Spotify-Nutzer vertreten.

Die zehn meistgehörten Songs in Kassel

Dynoro - In My Mind Capital Bra - Neymar Dennis Lloyd - Nevermind Olexesh - Magisch Summer Cem - Casanova Drake - God's Plan Capital Bra - One Night Stand Bonez MC - 500 PS Bausa - Was du Liebe nennst Marshmello - FRIENDS

Diese Songs und die Plätze 11 bis 20 können Sie in unserer Playlist hören. Der Liste können Sie außerdem folgen, um monatlich die exklusiven Kassel-Charts zu erhalten.

Die zehn meistgehörten Künstler in Kassel

RAF Camora Capital Bra Bonez MC Gzuz Kollegah Drake Eminem Ufo361 Summer Cem Kontra K

Kassel ist - zumindest auf Spotify - eine Rap-Stadt. Zehn Rapper sind die meistgehörten Künstler 2018. Nur zwei von ihnen, der Kanadier Drake und US-Altmeister Eminem, rappen nicht auf Deutsch.

So finden Sie heraus, was Sie am häufigsten gehört haben

Könnten Sie auf Anhieb sagen, welches Lied Sie persönlich in diesem Jahr am häufigsten gehört haben? Spotify will seinen Nutzern diese und andere Fragen beantworten und startet am heutigen Nikolaustag "Spotify Wrapped". Auf der Website können Nutzer das Musik-Jahr 2018 Revue passieren lassen - auf nationaler und ganz individueller Ebene.

Jeder Nutzer könne erfahren, wie viele Minuten er gestreamt hat, verspricht Spotify. Außerdem werden die meistgehörten Künstler, Songs und Genres angezeigt. Für Abwechslung soll die neue, individuelle Playlist "Die Kehrseite" sorgen. Darin finden sich nur Songs, die dem "genauen Gegenteil ihres persönlichen Musikgeschmacks entsprechen", so der Konzern. Nutzer mit Premium-Konto würden noch einige Dinge mehr erfahren können.

Was wohl bei vielen Nutzern auftauchen wird, ist der Podcast "Fest & Flauschig" von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ihre wöchentliche Sendung landet nicht nur beim nationalen Rückblick von Spotify in der Kategorie Podcast auf Platz eins. "Fest & Flauschig" ist sogar weltweit der meistgehörte Podcast auf Spotify.