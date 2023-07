Staatspark Karlsaue ist Naherholungsgebiet für viele Kasseler

Von: Hannah Köllen

Picknick in der Aue: Zum Schuljahresende kam Lehrerin Stefanie Höster (links) mit ihrer Klasse von der Martin-Luther-King-Schule in den Staatspark Karlsaue. © Hannah Köllen

Die Karlsaue ist Naherholungsgebiet, Veranstaltungsort und einzigartige Parklandschaft mit langer Geschichte. Heute geht es in unserer Serie darum, was die Aue als Naherholungsgebiet auszeichnet.

Kassel – 150 Hektar Grünfläche mitten in der Stadt: Die Karlsaue ist die grüne Lunge Kassels. Für die Städter ist sie ein Ort der Erholung, Jung und Alt kommen gerne her. Die HNA hat einige Parkbesucher gefragt, was sie an der Aue besonders schätzen.

„Die Seilbahn gefällt mir am besten“, sagt der 12-jährige Sami, als er nach seinem Lieblingsspielgerät auf dem Erlebnisspielplatz Landaustraße an der Aue gefragt wird. Doch nicht nur für Sami ist der Spielplatz ein tolles Erlebnis, auch die restliche Familie genießt die Zeit in der Aue: „Hier gibt es genug Platz, wir machen ein Picknick, während die Kleinen spielen“, sagt Samis älterer Bruder Qaes. Die syrische Familie lebt in Bettenhausen, sie kommt regelmäßig in die Aue.

Der neunjährige Matvii liebt alle Ballsportarten, die Tischtennisplatten auf dem Erlebnisspielplatz gefallen ihm am besten. Mehrmals die Woche kommt der Junge aus der Ukraine mit seiner Mutter auf den Spielplatz.

Karlsaue in Kassel: Besucher genießen die Ruhe im Staatspark

Auch Carola und Udo Ewald aus Vollmarshausen kommen gerne auf den Spielplatz – gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Enkeltochter Greta. „Der Spielplatz ist sehr abwechslungsreich, es gibt Spielgeräte für Kinder in jedem Alter. Außerdem ist es sauber, und es gibt ausreichend Bänke“, sagt Carola Ewald. An dem Spielplatz schätze sie auch die Nähe zur Aue: „Wir wechseln uns damit ab, wer auf Greta aufpasst. So können wir beide mal eine Runde durch die Aue drehen. Es ist so herrlich ruhig dort“, sagt Carola Ewald.

Nicht nur für Kinder ein tolles Erlebnis: Carola und Udo Ewald mögen den Erlebnisspielplatz Landaustraße und kommen regelmäßig mit ihrer Enkelin Greta vorbei. © Köllen, Hannah

Die Ruhe in der Aue genießt auch Wilma Appel. „Ich habe zwar einen Balkon, aber bin eigentlich täglich in der Aue unterwegs. Ich wohne gegenüber dem Tennisplatz – da kann es schon mal laut werden. Dann komme ich gerne hier hin und genieße die Ruhe“, sagt Appel.

Ihre liebste Jahreszeit in der Aue sei der Herbst, wenn sich die Blätter bunt verfärben. „Ich habe schon Bilder in der Aue gemacht – die schmücken jetzt meine Wohnung.“ Auch Peter Bringmann kommt fast täglich in die Aue – zum joggen, spazieren und entspannen. „Vor allem unter der Woche ist es hier traumhaft, weil dann kaum etwas los ist. Die Aue ist mein Garten, ich komme super gerne her“, sagt Bringmann, der ganz in der Nähe des Parks wohnt.

Natur mitten in der Stadt ist in der Kasseler Karlsaue zu finden

Doch nicht nur die Kasseler genießen ihre Aue: Auch Moritz Beck, der aus Würzburg zu Besuch nach Kassel gekommen ist, ist begeistert von der Aue: „In meiner Heimat gibt es natürlich auch Parks, aber bei Weitem nicht so große wie dieser hier“, sagt Beck.

Valeria Mijkhailenko haben es vor allem die Farben in der Aue angetan: „Hier ist alles so schön grün, das gefällt mir sehr. Generell finde ich, dass Kassel eine sehr grüne Stadt ist mit den vielen Parks“, sagt die Ukrainerin, die seit April 2022 in Kassel lebt. „Hier wirkt die Natur noch unberührt, und es sind so viele verschiedene Tiere zu sehen“, sagt Mijkhailenko und zeigt auf eine Schwanenfamilie im Wasser.

Die Karlsaue in Kassel als Naherholungsgebiet

Natur pur und das mitten in der Stadt – das schätzen viele Besucher an der Aue. Eine von ihnen ist Stefanie Höster. Die Lehrerin an der Martin-Luther-King-Schule kommt regelmäßig mit ihren Schulklassen her.

Zentral gelegen: Staatspark Karlsaue in Kassel

„Zum Ende des Schuljahrs durfte sich meine Klasse für einen besonderen Ausflug entscheiden. Zur Wahl standen unter anderem ein Tag im Freibad oder eine Stadtrallye – aber die Schülerinnen und Schüler haben sich für das Picknick in der Aue entschieden“, sagt Höster. Die Gruppe, eine Klasse angehender Bürokaufleute für Büromanagement, hat es sich auf Decken gemütlich gemacht. Dort liegen jede Menge Snacks, auch verschiedene Spiele hat die Gruppe mitgebracht.

Die Lage des Parks sei optimal, in wenigen Minuten sei man von der Schule im Grünen, sagt Höster. „Wir haben das Picknick mit einem kleinen Spaziergang verbunden.“ Auch privat komme sie gerne her. „An der Aue schätze ich besonders, dass es sowohl Sonnen- als auch Schattenplätze gibt“, sagt Höster.

Auch Studenten sind begeistert von der Karlsaue in Kassel

Vorlesungen und Seminare mit Blick auf die Aue – das ist für Studierende der Kunsthochschule in Kassel möglich. Das Gebäude der Universität Kassel liegt am Küchengraben und damit direkt an der Aue. „Ich gehe sehr gerne in der Aue spazieren. Es ist ein sehr schöner Park, ich mag vor allem die verworrenen Wege, bei jedem Spaziergang kann man eine andere Route nehmen“, sagt Amelie Noll. Die 29-Jährige studiert visuelle Kommunikation, mehrmals die Woche kommt sie in den Park.

Auch Annkathrin Schüll kommt regelmäßig für Spaziergänge in die Aue. „Der Park ist sehr weitläufig, das gefällt mir“, sagt die 22-jährige Studentin, die ganz in der Nähe des Parks wohnt.

In diesem Sommer findet in der Karlsaue auch wieder der HNA Yogasommer statt, der Staatspark ist einer von vielen Standorten für das Freiluft-Event.