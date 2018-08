Dealer mit Marihuana und Kokain bei Kontrolle in Kassel erwischt

Kassel. Ein mutmaßlicher Drogendealer ist am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden.

Beamten des Polizeireviers Mitte fiel am Nachmittag das Fahrzeug einer Mietwagenfirma zwischen Steinweg und Frankfurter Straße auf. Sie lotsten gegen 15 Uhr den mit zwei Männern besetzten Wagen in die Straße Friedrichsplatz und landeten bei der Überprüfung einen Volltreffer: Beim 24-jährigen Beifahrer aus Marburg stellten sie zunächst rund 15 Gramm Marihuana und eine kleinere Menge Kokain sicher und nahmen zunächst beide für die weiteren Ermittlungen mit auf das Innenstadtrevier, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.

Dort durchsuchten sie den 24-Jährigen und konnten dabei insgesamt rund 8000 Euro in szenetypischer kleiner Stückelung finden. Den Großteil der Scheine verbarg der mutmaßliche Dealer in seiner Unterwäsche, das übrige Geld in einer Tasche. Die Beamten stellten neben dem Geld auch zwei Handys sicher.

Der 24-Jährige, der bereits in der Vergangenheit wegen illegaler Drogengeschäfte auffällig war, muss sich nun in einem weiteren Fall verantworten.

Nachdem der Fahrer, ein ebenfalls 24-Jähriger aus Marburg, auf seine Fahrtauglichkeit überprüft wurde und ein Urintest bestätigte, dass er nicht unter Drogeneinfluss stand, konnte er seine Fahrt fortsetzen. Der mutmaßliche Dealer durfte nicht sofort die Dienststelle verlassen. Zunächst stand noch die Durchsuchung seiner Marburger Wohnung an. Nachdem die Beamten dabei nichts mehr fanden, setzten sie ihn schließlich auch wieder auf freien Fuß.

