Veruntreuung von 50.000 Euro: Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Straßenzeitung

Kassel: Die Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter von der Straßenzeitung „Tagessatz“ laufen. Er soll 50.000 Euro veruntreut haben. Die Ermittlungen laufen.

Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt gegen einen Mitarbeiter der gemeinnützigen Tageszeitung "Tagessatz".

ermittelt gegen einen Mitarbeiter der gemeinnützigen Tageszeitung "Tagessatz". Er steht vor Gericht, weil er 50.000 Euro veruntreut haben soll.

Die monatliche Straßenzeitung "Tagessatz" wird von Wohnungslosen verkauft.

Kassel - Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt derzeit gegen einen Mitarbeiter der gemeinnützigen Straßenzeitung „Tagessatz“. Er soll 50.000 Euro veruntreut haben. Dem Beschuldigten wird Untreue in mehreren Fällen vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte Zugriff auf die Kasse und das Geschäftskonto des Vereins besessen haben.

„Ihm wird vorgeworfen, sich in den Jahren 2017 bis 2019 aus der Kasse bedient und Auszahlungen vom Geschäftskonto vorgenommen zu haben“, teilte ein Sprecher mit. In Rede stehe ein Betrag von 50.000 Euro. Im Laufe der Woche sei die Wohnung des Beschuldigten durchsucht und private EDV sichergestellt worden.

Kassel: Straßenzeitung „Tagessatz“ erscheint monatlich

Die monatliche Straßenzeitung „Tagessatz“ ist in Kassel und Göttingen ansässig. Sie wird von Wohnungslosen verkauft, die vom Verkaufspreis in Höhe von 2,50 Euro die Hälfte behalten. Der Verein aus Kassel zählt nach eigenen Angaben zwischen 40 und 60 Mitglieder.

Die Auflage beträgt zwischen 3000 und 4000 Exemplaren. Ute Kahle, 2. Vorsitzende, sagte auf Anfrage: „Bitte haben Sie Verständnis, dass sich der Vorstand nicht zu den laufenden Ermittlungen äußern darf.“

Straßenzeitung aus Kassel: Tagessatz-Redaktion besteht seit mehr als 25 Jahren

Die Tagessatz-Redaktio n besteht in Kassel seit mehr als 25 Jahren. Nachdem die Redaktion in den ersten Jahren in direkter Nachbarschaft zur Tagesaufenthaltsstätte Panama in der Kölnischen Straße residierte, hat sie ihre Adresse heute im Westring 69 in Kassel.

Insgesamt 16 Verkäufer verkaufen in Kassel die Straßenzeitung. Chefredakteur ist seit 2001 Harald Wörner, einmal im Monat gibt es ein Strategietreffen der Redaktion.