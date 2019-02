Hohes Gras: Am Wochenende soll der Skilift laufen

Gute Nachricht für Wintersportfreunde in der Region: Der Skilift Hohes Gras in Kassel wird am Samstag und Sonntag in Betrieb sein.

Erstmals im Jahr 2019 sollen an diesem Februar-Wochenende die Skifreunde aus Kassel und Umgebung auf ihre Kosten kommen. Der Skilift auf dem Hohen Gras wird am Samstag und Sonntag laufen, kündigten am Freitag Gerda und Eduard („Edde“) Bröffel an. Sie betreiben den Skilift auf Kassels Hausberg schon seit Jahrzehnten.

Nach Angaben der Bröffels wird der Skilift aller Voraussicht nach am Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit ab 11 und bis 17 Uhr in Betrieb sein. Wer Interesse an Skiabfahrten im verschneiten Habichtswald hat, der wird gebeten, sich vor seinem Besuch am Schneetelefon unter der Rufnummer 0561 / 3162695 zu informieren (aktuelle Bandansage).

Die Wettervorhersage lässt durchaus auf Ski- und Rodelfreuden am Wochenende in und um Kassel hoffen. So werden für Samstag von morgens bis nachmittags weitere Schneefälle angesagt. Die Temperaturen sollen um den Gefrierpunkt liegen. Am Sonntag soll es durchweg bedeckt bleiben, Sonne und Schnee sind nicht zu erwarten. Bei den Temperaturen wird mit Höchstwerten um die zwei Grad gerechnet. (aha)