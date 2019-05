Wer wird Bischöfin? Heute wird Nachfolgerin von Bischof Martin Hein gewählt

Mit Spannung wird in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck die heutige Bischofswahl erwartet.

Die Landessynode kommt in Hofgeismar zusammen, um die Nachfolgerin von Bischof Prof. Dr. Martin Hein zu bestimmen. Erstmals in der Geschichte der Landeskirche treten zwei Frauen für das Amt an.

Die Kandidatinnen sind Beate Hofmann (55), Professorin für Diakoniewissenschaften aus Bielefeld, und Annegret Puttkammer (55) aus Herborn, Pröpstin in der Evangelischen Nachbarkirche in Hessen und Nassau. Da beide als starke Bewerberinnen gelten, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

+ Ende September tritt Prof. Dr. Martin Hein in den Ruhestand. © www.medio.tv Die Kandidatinnen werden sich ab 12 Uhr den Mitgliedern des Kirchenparlaments vorstellen. Dieser Teil der Sitzung ist nicht öffentlich. Die eigentliche Wahl beginnt um 16 Uhr. Die Landessynode erwartet eine lange Wahl. Den Kandidatinnen werden in etwa gleiche Chancen eingeräumt. Erforderlich ist eine Zweidrittelmehrheit der 86-köpfigen Synode, das heißt mindestens 58 Mitglieder müssen für die künftige Bischöfin stimmen. Erst im siebten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit. Zudem wird die Abwesenheit jedes Mitglieds der 86-köpfigen Synode als "Nein" gewertet. Die neue Bischöfin soll am 29. September ihr Amt antreten.

Hier lesen Sie ein Interview mit dem scheidenden Bischof Martin Hein.

