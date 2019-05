Zeuge fotografiert Einbrecher in Welheiden

Verdächtiger festgenommen

Dank eines aufmerksamen Zeugen, der am Sonntag einen Einbruch in einen Discounter in der Wittrockstraße (Wehlheiden) beobachtet hatte und sogar ein Foto des mutmaßlichen Täters machte, konnte die Polizei den bereits bekannten Mann zweifelsfrei identifizieren und anschließend festnehmen.