Städtische Werke senken Gas- und Strompreise vorerst nicht

Von: Bastian Ludwig

Strompreise sinken bei den Städtischen Werken vorerst nicht: Andere Grundversorger hatten jüngst Senkungen angekündigt. © IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

Die Preise für Strom und Gas sinken im Großhandel. Bei den Kunden der Städtischen Werke kommt dies aber vorerst nicht an. Die Eon hat zumindest für den Spätsommer Preissenkungen angekündigt.

Kassel - Die Großhandelspreise für Gas und Strom sind deutlich gefallen. Zahlreiche Grundversorger geben die Entwicklung bereits an die Kunden weiter. Laut Vergleichsportal Verivox senken derzeit 91 Versorger ihre Strompreise im Schnitt um zwölf Prozent und 80 Versorger ihre Gaspreise um durchschnittlich 23 Prozent. Beides gilt für die jeweiligen Grundversorgungstarife. Auch die Eon, die Grundversorger im Kreis Kassel ist, will bis Spätsommer ihre Strom- und Gaspreise in der Grundversorgung senken. Die Städtischen Werke planen dies nicht.

Der Kasseler Versorger begründet dies beim Strompreis damit, dass dieser auch in der relativ teuren Grundversorgung schon jetzt unterhalb der Strompreisbremse von 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liege. Die Mehrheit der Grundversorger verlange nach wie vor Strompreise oberhalb des Preisdeckels. Dies bestätigt auch die Verivox-Erhebung.

Wer bei den Städtischen Werken einen Sondertarif mit längerer Preisgarantie nutzt, der ist sogar mit steigenden Strompreisen konfrontiert. So gab es im Tarif „Kassel Strom plus“ zum Juni eine Erhöhung um neun Prozent. Allerdings greift die Anpassung nur bei jenen Kunden, deren Preisbindung ausgelaufen ist. Zudem bewegen sich auch die neuen Strompreise unter dem Preisdeckel.

Anders ist es beim Gaspreis: Dieser liegt im Basistarif – also ohne lange Laufzeit – mit 14,80 Euro (brutto) über der Preisbremse von zwölf Cent pro kWh. Das heißt, hier übernimmt der Bund die Differenz – aber nur für 80 Prozent des prognostizierten Jahresverbrauchs. Dafür wird der Vorjahresverbrauch des Haushaltes herangezogen.

Eine Reduzierung des Gaspreises ist von den Städtischen Werken nicht geplant. Die Erhöhung der nationalen Gasspeicherumlage zum Juli werde aber nicht an die Kunden weitergereicht, so eine Sprecherin. Aus Sicht der Städtischen Werke ist die preisliche Positionierung im Mittelfeld des Marktes vernünftig: Um harte Ausschläge auf den Märkten für die Kunden abfedern zu können, würden Strom und Gas langfristig beschafft. „Auch wenn die Preise an den Energiebörsen sinken, kann nicht von einem langfristigen Trend ausgegangen werden“, so die Sprecherin. Nach wie vor bewegten sich die Preise deutlich über Vorkrisenniveau.

Die Eon indes will ihren Strompreis im Spätsommer in der Grundversorgung im Schnitt um 18 Prozent senken und den Gaspreis sogar um 28 Prozent. (Bastian Ludwig)