Städtische Werke warnen vor Betrügern

Kassel – Die Städtischen Werke warnen vor Betrügern, die im Stadtgebiet unterwegs sind. Kunden hatten sich am Donnerstag an das Unternehmen gewandt und von ungebetenen Hausbesuchen berichtet.

Bei einem Betroffenen in der Mattenbergsiedlung (Oberzwehren) hatten sich Personen als Mitarbeiter der Städtischen Werke ausgebeben und versucht, sich Zugang zu seiner Wohnung zu verschaffen, teilt Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, mit. Der Mann hatte daraufhin Anzeige erstattet und sich an die Städtischen Werke gewandt und von der versuchten Betrügerei berichtet.

Das war auch richtig, so Pijanka. Es sein nicht erkennbar, ob die ungebetenen Besucher von einem anderen Energieversorger geschickt worden seien und mit dem „bekannten und wettbewerbswidrigen Stadtwerketrick“ neue Kunden gewinnen wollten. Oder ob es sich um Trickbetrüger handele, die möglicherweise auf Wertgegenstände oder Bargeld aus seien.

„Grundsätzlich kündigen unsere Mitarbeiter ihre Besuche an und sie können sich auch ausweisen. Nur in technischen Störungsfällen klingeln die Kollegen der Städtischen Werke unerwartet. Aber sie sind leicht an ihren Einsatzfahrzeugen und der Monteurskleidung zu erkennen“, so Dr. Olaf Hornfeck, Vorstand der Städtischen Werke.

