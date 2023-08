Start am Donnerstag: „Andere Welt“-Festival in Fuldaschleife bei Kassel

Von: Hannah Köllen

Club-Feeling mitten in der Natur: Am kommenden Donnerstag startet das „Andere Welt“-Festival auf der Halbinsel in der Fuldaschleife. Es sind noch Tickets zu haben. © Familie merz/nh

Nach zwei Jahren findet wieder das „Andere Welt“-Festival statt. Auf der Veranstaltung wird es unter anderem Konzerte, Workshops, Lesungen und DJ-Sets geben.

Kassel – Eintauchen in eine andere Welt, eins sein mit der Natur und anderen Menschen begegnen: Das alles soll auf dem „Andere Welt“-Festival möglich sein, das von Donnerstag, 24. August, bis Sonntag, 27. August, auf dem Gut Kragenhof auf der Halbinsel in der Fuldaschleife stattfindet.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten neben Konzerten, DJ-Sets und Lesungen auch Yoga-Einheiten, eine Sauna und 50 verschiedene Workshops zu Themen wie Liebe, Persönlichkeit, aber auch Klamotten-Upcycling. „Als unser Festival im Jahr 2021 zum ersten Mal stattfand, waren es gerade mal fünf Workshops“, sagt Festivalorganisator Patrick Schorn, der gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Grischa Sautter und der Familie Merz, die das Gut Kragenhof betreibt, den Verein „Kultur am Kragenhof“ gegründet hat.

Vor zwei Jahren gab es für das Festival eine 400 000 Euro schwere Förderung vom Land Hessen. Damit sollten während der Corona-Pandemie – vor dem Hintergrund der Infektionsgefahr in Innenräumen – Open-Air-Kulturangebote gefördert werden. Der Eintritt zum Festival war frei, es gab lediglich ein Müllpfand von 20 Euro. Das sieht heute anders aus: Tickets für die diesjährige Veranstaltung kosten 67 Euro.

„Andere Welt“-Festival bei Kassel: Schnupperticket für Sonntag erhältlich

Die Tickets gelten für alle vier Veranstaltungstage, es wird jedoch auch ein Schnupperticket für den Sonntag geben, um das Festival kennenzulernen. „In diesem Jahr bekommen wir 5500 Euro Förderung“, sagt Schorn. Die anfallenden Kosten müssten nun also hauptsächlich über die Ticketeinnahmen reinkommen.

Spielte im Jahr 2021 beim „Andere Welt“-Festival: die Kasseler Band Milky Chance. © Andreas Fischer

Regierungspräsident Mark Weinmeister hat 3000 Euro für das Ehrenamtsprojekt „Guude Kultur“ an den Verein „Kultur am Kragenhof“ übergeben. Auch vom Kulturamt Kassel erhält das Festival eine Förderung.

Nachhaltiges Festival in Fuldaschleife bei Kassel

Einige Künstlernamen für das Festival sind bereits bekannt, unter anderem der DJ und studierte Ökologe Dominik Eulberg. „Er wird auflegen und anschließend eine Nachtwanderung mit den Besuchern machen“, sagt Schorn, der sich in die Halbinsel an der Fuldaschleife verliebt hat – auch ein Grund dafür, warum die Veranstaltung dort stattfindet. „Ich war im Jahr 2020 zum ersten Mal hier für Dreharbeiten zum Kinofilm Servus Papa. Mir war klar, dass ich unbedingt an diesen idyllischen Ort zurückkehren muss. Da war die Idee für das Festival geboren“, sagt Schorn.

Eigentlich arbeitet er als Filmproduzent, in den vergangenen zehn Monaten habe er aber alle Energie in die Planung des Festivals gesteckt. Mit der Veranstaltung will Schorn auch in Sachen Nachhaltigkeit aufklären. „Das Thema ist für uns sehr wichtig, deshalb gibt es auf unserem Festival nur veganes und vegetarisches Essen, nachhaltige Toiletten und selbstverständlich kein Einweggeschirr.“ Während die Vorbereitung des Festivals in kleiner Runde stattfand, werden auf der Veranstaltung 70 Leute im Einsatz sein, sowohl Minijobber als auch Ehrenamtliche. „Wer noch mithelfen möchte, kann sich gerne online bei uns melden“, sagt Schorn.

Im Jahr 2021 trat die Kasseler Band Milky Chance auf dem „Andere Welt“-Festival auf.