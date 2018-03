Startschuss für inklusives Wohnprojekt in alter Martini-Brauerei in Kassel

Einziehen sollen Menschen mit und ohne Behinderung

+ © Malmus Ziehen an einem Strang (von links): Anja Deiß-Fürst (Sozialamt), aha-Vorsitzender Matthias Windisch, Michael Linker (MQ Projektentwicklungsgesellschaft), WohnGesStein-Geschäftsführer Marco Ferchland, WohnGeStein-Vorsitzender Manu Dieter Giesen, Timon Gremmels, Christof Nolda und Ilona Friedrich. Auf kleinen Fliesen notierten sie ihre guten Wünsche für das Projekt. © Malmus

Kassel. Das Alte weicht, das Neue wächst: Am Samstag gaben die Elterinitiative „WohnGeStein“ und die ambulante Alltagshilfe aha auf dem Martini-Gelände in der Kölnischen Straße den Startschuss für das wohl ambitionierteste inklusive Wohnprojekt in Kassel.