Vom Altersheim in den Tod

Von: Christina Hein

Im Garten des Altersheims: Sigmund Tisch (Bildmitte) war als Portier im Altersheim tätig, seine Frau Gieda als Leiterin. Die Familie wohnte an der Schlachthofstraße 61, der ersten Adresse des „Israelitischen Altersheims“. Am 1. Oktober 1914 zieht es eine Straße weiter an die Mombachstraße 17. © Verein Stolpersteine in Kassel

Eine neue Tafel des Vereins Stolpersteine in Kassel soll an das ehemalige Israelitische Altersheim in der Nordstadt erinnern.

Kassel – Was in Kassel wenig bekannt ist: In der Mombachstraße 17 befand sich von 1915 bis 1942 das Israelitische Altersheim. Zeitweise diente das Haus auch als Unterkunft für einen Kinderhort. Mit einer Info-Tafel, die der Verein Stolpersteine in Kassel dort am 7. September einweiht, soll an die Geschichte des Hauses und das Schicksal seiner jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner erinnert werden.

Seit 1933 wurden die alten Menschen – ebenso wie das Heimpersonal – von den Nationalsozialisten verfolgt, drangsaliert und bedroht. Verzweifelte Suizide waren an der Tagesordnung.

Die meisten Menschen fielen schließlich den Deportationen am 9. Dezember 1941 und am 1. Juni 1942 nach Riga und Majdanek/Sobibor zum Opfer. Am 7. September 1942 wurden die letzten über 70 noch im Haus lebenden alten Menschen in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Nur sechs überlebten.

Eine von ihnen war Sara Nussbaum, die nach dem Holocaust in ihre Heimatstadt Kassel zurückkehrte und dort die Ehrenbürgerwürde erlangte.

Mit welcher perfiden Kaltblütigkeit die Naziadministration gegen die alten jüdischen Menschen vorging, verdeutlicht der Auftritt von Karl und Friedrich Krell am 27. Oktober 1942. Da waren die vereidigten und öffentlich bestellten „Versteigerer und Taxatoren“ vor Ort und nahmen den Wert der – wie es im Protokoll heißt – „Judenhaushalte“ ins Visier. Sie schätzen ihn auf insgesamt 336,50 Reichsmark. In ihren Listen zählen sie unter anderem acht Unterhosen im Wert von 4 RM auf, 36 Unterröcke im Wert von 31 RM sowie sechs Damenschirme im Wert von 6 RM. Anschließend werden die Habseligkeiten versteigert.

Sara Nussbaum, Überlebende © Privat

„Es ging um das Wenige, das die Menschen hinterlassen hatten, nachdem einige zum Zeitpunkt bereits tot waren“, sagt der Historiker Wolfgang Matthäus vom Verein Stolpersteine in Kassel. Nach der letzten Deportation aus Kassel existierte die Einrichtung quasi nicht mehr. Es war darum gegangen, „die restlichen Juden aus dem Regierungsbezirk Kassel“ abzuschieben, wie die Staatspolizeistelle Kassel am 25. August 1942 angekündigt hatte: und zwar „restlos“.

Unter den insgesamt 775 Deportierten aus dem Regierungsbezirk nach Theresienstadt waren 300 aus Kassel, vor allem aus den beiden Altersheimen in der Großen Rosenstraße und Mombachstraße 17. Den Deportierten hatte man vorgemacht, sie in ein anderes Altersheim zu bringen. Dafür musten sie sogenannte „Heimeinkaufsverträge“ unterschreiben. „Dieses hinterlistig konstruierte Instrument war offiziell mit der Reichsvereinigung der Juden zu schließen, aber von der Gestapo diktiert worden. Es diente dazu, die Deportierten ihres restlichen Vermögens zu berauben“, sagt Wolfgang Matthäus. Alle, die über Vermögen verfügten, sollten nicht nur für die Kosten der vermeintlichen eigenen Unterbringung aufkommen, sondern auch Mittel zur Versorgung von Hilfsbedürftigen bereitzustellen. Das waren im Extremfall 500 000 RM.

Sara Nussbaum, die als Gemeindeschwester im Altersheim tätig war, zahlte 2262 RM. Andere, wie das Ehepaar Georg und Therese Mendershausen, das über 50 Jahre lang ein Schuhgeschäft in der Königsstraße geführt hatte, wurde mit 108 560 RM zur Kasse gebeten. Dafür sicherte der Vertragspartner – letztlich die Gestapo – angeblich zu, „auf Lebenszeit Heimunterkunft und Verpflegung sowie ärztliche Betreuung zu gewährleisten. Sogar das Wäschewaschen war verbrieft. Was wirklich gemeint war, wird in einer Vertragsklausel deutlich, in der es bei Sara Nussbaum hieß: „Das Recht der anderweitigen Unterbringung bleibt vorbehalten“. In anderen Verträgen stand: Bei einer körperlichen oder geistigen Erkrankung, die einen Verbleib in der Gemeinschaftsunterbringung unmöglich mache, dürfe die Reichsvereinigung eine anderweitige Unterbringung veranlassen. „Man verankerte bereits hier, dass Theresienstadt für die meisten eine Zwischenstation auf dem Weg in die Vernichtung sein sollte“, so Wolfgang Matthäus.

Unter den ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern des Israelitischen Altersheims wurden 105 Opfer des Völkermords. Sechs überlebten. Zum Gedenken werden jetzt auf der Tafel am Ort des ehemaligen Altersheims alle Namen aufgeführt.

Info: Die Gedenktafel wird vom Verein Stolpersteine in Kassel am 7. September, 11.30 Uhr, an der Mombachstraße 17 im Rahmen einer Feststunde eingeweiht. Beteiligt sind Schüler der Elisabeth-Knipping-Schule und Elena Padva mit Wort- und Musikbeiträgen.