Altstadtfest in Kassel - Steinweg voller Menschen

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Sie vertraten die schwedische Partnerstadt Västerås: (von links) Johanna (mit Kranz), Karolina, Josefine, Eva Krug, Oscar Haglund (mit Kranz), Henry und Alexander. © Dieter Schachtschneider

Schätzungsweise 200.000 Menschen haben am Wochenende das Altstadtfest in Kassel gefeirt.

Kassel – „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagte Jeanine Müller, als sie am Samstagnachmittag mit ihrer Tochter Emmelie auf einem Thron neben der Markthalle Platz genommen hatte.

Die Frau aus Kassel war von dem Angebot auf dem Altstadtfest begeistert. Nur zwei Tage nach dem verheerenden Unwetter hatte sich das Areal zwischen Königsplatz und Regierungspräsidium in eine Feiermeile verwandelt. Zahlreiche Vereine, Institutionen, Schausteller und natürlich die Mitarbeiter von Kassel Marketing trugen dazu bei, dass die Kasseler drei Tage lang das Leben in der Altstadt genießen konnten. Und das machten sie sehr gern.

An den Nachmittagen waren viele Familien unterwegs, am Samstagabend war gefühlt halb Kassel auf den Beinen. Ein Steinweg voller Menschen, vor den Bühnen am Regierungspräsidium, an der Markthalle und beim Dock 4 feierten und tanzten die Musikliebhaber bis in die Nacht.

Mit viel Liebe zum Detail hatten die Verantwortlichen gearbeitet. Beim Thron an der Markthalle, der an einem gemeinsamen Stand von Deutscher Märchenstraße und Grimmfestival stand, hüpfte ein Riese umher. Ein beliebtes Fotomotiv. Viel Aufmerksamkeit zog auch ein singender Kuhkopf an „Steinkamps Mandel-Alm“ im Graben auf sich. „Die Kuh zieht die Leute richtig an“, sagte Ramona Borutzki, Mitarbeiterin des Standes. In der Tat blieben viele Leute stehen, um Kuh Froni zu fotografieren. Ein wenig erinnerte der singende Kuhkopf an den singenden Elch, den es vor Jahren mal auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt gegeben hatte. Der war allerdings von Kassel Marketing nicht geduldet worden. Bei der Hitze am Samstagnachmittag war der Stand von Kasselwasser gegenüber der Markthalle natürlich auch wieder von vielen Menschen umlagert. Dort wurde wieder kostenlos Wasser verteilt. Ein tolles Angebot, das mittlerweile auf keinem Fest in Kassel mehr wegzudenken ist. Auch Fans des Mittelalters kamen auf ihre Kosten. An der Martinskirche demonstrierte Kunstschmied Falk Laxander zum Beispiel, wie Pfeilspitzen hergestellt werden. Direkt neben dem Mittelalter-Markt war der Platz der Partnerstädte. Natürlich wurden auch die Spezialitäten aus den jeweiligen Ländern angeboten. Pasta (Florenz, Italien), Waffeln (Rovaniemi) oder Thüringer Grantwurst (Arnstadt). Nur das Gyros vom Schwein, das der türkischen Partnerstadt Izmit zugeordnet worden war, passte nicht so ganz. Am Platz der Partnerstädte schaute am Samstagnachmittag auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser kurz vorbei, um anschließend mit Andreas Bilo, Geschäftsführer von Kassel Marketing, und Kasseler Genossen im Gefolge über das Fest zu ziehen. Eine kleine Gruppe unter Tausenden von gut gelaunten Menschen. (use)

Einmal Prinzessin sein: (von links) Jeanine und Emmelie Müller sowie Gaby Teichgräber auf dem Thron. © Dieter Schachtschneider

Halb Kassel war Samstagabend auf den Beinen: Die Menschen auf der Wiese vor dem Regierungspräsidium hörten die Musik der Bands auf der HNA-Schlossplatzbühne. © Dieter Schachtschneider