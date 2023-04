„Kleiner und gemütlicher“: Modeladen „Stella“ zieht in Kassel um

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Der Modeladen „Stella“ zieht im Sommer innerhalb der Wilhelmsstraße in Kassel um. Die Neueröffnung ist für Anfang September geplant.

Kassel – „Der Name, die Marken und die Gesichter bleiben. Wir werden nur kleiner und gemütlicher“, sagt Gabriele Lanz, Geschäftsführerin des Modeladens „Stella“ an der Wilhelmsstraße 21 in Kassel. Der Laden wird in diesem Sommer nicht nur in das Ladengeschäft Wilhelmsstraße 13 (früher „Etuis Mertl“) umziehen, sondern auch einen neuen Inhaber bekommen. Manuel Milbert, der unter anderem Geschäftsführer des Modegeschäfts „Voice“ an der Neuen Fahrt ist, wird „Stella“ übernehmen, Lanz wird neue Store-Leiterin.

Fünf Jahre lang war „Stella“ an dem Standort Wilhelmsstraße 21. Davor hatte der Laden zum Modehaus Köhler am Friedrichsplatz gehört, das 2018 geschlossen worden war. Für Köhler-Chef Ludwig Vordemfelde war damals aber schnell klar, dass das erfolgreiche Geschäft für Damenmode erhalten bleiben soll. Dafür wurde eine eigene Firma gegründet, die „Stella Fashion GmbH“. Chef war allerdings nicht mehr Ludwig Vordemfelde, sondern seine Tochter Paula wurde Mehrheitsgesellschafterin. Zudem stieg Gabriele Lanz, davor Abteilungsleiterin bei „Stella“, mit 20 Prozent ein.

„Dann kam Corona“: Modeladen „Stella“ bleibt auf Wilhelmsstraße in Kassel

„Die ersten beiden Jahre in der Wilhelmsstraße sind super gelaufen“, sagt Lanz. „Dann kam Corona.“ Ende vergangenen Jahres habe die Familie Vordemfelde, die noch mit „Köhler“ mit Geschäften in Fulda und Gießen vertreten ist, entschieden, den Kasseler Standort aufzugeben. Die Energiekosten für die knapp 600 Quadratmeter große Verkaufsfläche und die Miete seien zu hoch gewesen, sagt Lanz. Da sie mit Voice-Geschäftsführer Milbert immer gut zusammen gearbeitet habe, habe sie ihn umgehend über die Schließungspläne informiert, sagt Lanz. Er habe sie zunächst gefragt, ob sie „Stella“ nicht selbst übernehmen wolle, sagt Lanz. „Das ist mir in meinem Alter aber zu riskant gewesen“, sagt die 58-Jährige.

Sie ziehen „Stella“ neu auf und mit dem Laden um: Manuel Milbert ist der neue Inhaber des Modegeschäfts. Gabriele Lanz wird Store-Leiterin. © Ulrike Pflüger-Scherb

Und so machte sich Milbert Gedanken und kam zu dem Entschluss, den Laden an dem neuen Standort in der Nachbarschaft weiterzuführen. Damit sei die Familie Vordemfelde auch einverstanden gewesen. „Stella“ habe eine „große Fangemeinde“ in der Wilhelmsstraße und sei ein relevanter Anziehungspunkt. „Von dem attraktiven Angebot profitieren alle Geschäfte in dem Quartier“, sagt Milbert. „Voice“ und „Stella“ ergänzten sich gut im Sortiment.

„Stella“ in Kassel zieht um - „Große Fangemeinde in der Wilhelmsstraße“

Milbert kennt sich in der Kasseler Modebranche bestens aus: 1999 startete er in einem Laden an der Wolfsschlucht mit dem jungen Streetwear-Konzept „Chewing Gum“, das dann mit der Voice-Gründung 2013 in den City-Point umzog. In der Einkaufsgalerie am Königsplatz betreibt Milbert inzwischen außerdem die Geschäfte „Adidas Originals“ und „Tommy Hilfiger“. Und jetzt kommt „Stella“ hinzu.

Der neue Laden werde eine Verkaufsfläche von 250 Quadratmeter haben, sagt Lanz. Derzeit wird das Geschäft noch saniert, die Technik aus den 1980er-Jahren muss erneuert werden. Milbert hofft, dass „Stella“ Anfang September am neuen Standort wieder eröffnet werden kann. Er übernimmt nicht nur den Stella-Style, sondern auch das komplette Team. Am alten Standort beginnt am morgigen Donnerstag der Räumungsverkauf. Auf das gesamte Sortiment gibt es laut Lanz dann 30 Prozent Rabatt. (use)

An der Wilhelmsstraße schafft der Anbieter Limehome 27 Wohnmöglichkeiten für Touristen und beruflich Reisende. Buchung, Bezahlung und Betrieb laufen komplett auf digitaler Basis.