Sting in Kassel: Der Konzertabend im Ticker

Von: Marie Klement

Ist am Dienstag in Kassel zu Gast: der britische Musiker Sting. © Axel Heimken/dpa

Weltstar Sting tritt am Dienstagabend in Kassel auf. Wir berichten den ganzen Abend vom und über das Open-Air-Konzert in der Innenstadt.

Kassel - Am Dienstag sind wir ab etwa 17 Uhr in der Kasseler Innenstadt unterwegs und berichten, wo es womöglich Stau gibt, wie die Busse und Bahnen ausgelastet sind, wie die Parkplatzsituation aussieht - und ganz allgemein auch von der Stimmung im und um den Veranstaltungsbereich.

+++ Auch die rechte Fahrspur des Steinwegs in Richtung Fünffensterstraße wird ab Oberste Gasse am Dienstag ebenfalls ab 14 Uhr gesperrt. Dort werden Aufstellmöglichkeiten für Rettungsdienste geschaffen. Auf dem Steinweg gilt dann Tempo 30. Auf dem Parkplatz Karlsplatz gibt es Parkmöglichkeiten für Behinderte.

Einschränkungen in der Innenstadt durch das Sting-Konzert. © HNA

+++ Die Straße Friedrichsplatz wird zum Konzert von Sting am Dienstag ab 14 Uhr zwischen Steinweg, Königsstraße und Parkplatz Karlsplatz für den Verkehr gesperrt. Die Einfahrt in den Bereich ist dann nicht möglich, eine temporäre Einlassmöglichkeit für Besucher wird aber geschaffen. Fahrzeuge, die später den Bereich verlassen wollen, müssen dies in Richtung Fünffensterstraße tun, teilt die Stadt Kassel mit.

+++ Wichtige Fragen zum Konzert beantworten wir in unserem FAQ.

+++ 12.000 Tickets gab es für das Konzert. Es ist bereits seit Längerem ausverkauft. Bei dem Open-Air-Erlebnis gibt es sowohl Sitz- als auch Stehplätze.

Blick auf die Bühne von der Galeria aus. © Dieter Schachtschneider

+++ Das Konzert von Sting beginnt um 20 Uhr mit dem Support-Act von Joe Sumner, Sting selbst tritt ab 21 Uhr auf. Einlass ist ab 18 Uhr. Der VIP-Bereich im Fridericianum ist für das Konzert von Sting ist von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet. Nur Besucher mit VIP-Ausweis dürfen diesen Bereich betreten.

Wer ist eigentlich Sting? Sting ist der Künstlername von Gordon Matthew Thomas Sumner. Der 1951 in Wallsend, Northumberland, geborene Brite ist Mitgründer der Band „The Police“ (Trennung 1984) und schwärmte als Jugendlicher für die Beatles und Jazz-Ikone John Coltrane. Seit Jahrzehnten ist er als Musiker, Schauspieler und Aktivist für Menschenrechte aktiv, erstes Soloalbum 1985. Er ist in zweiter Ehe mit Trudie Styler verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder.

+++ Natürlich gibt es viele Gründe für große Vorfreude auf das Konzert von Sting. Hier haben wir fünf zusammengetragen.

+++ Es ist nicht das erste Mal, dass große Musik-Stars nach Kassel kommen. Auch Helene Fischer, Herbert Grönemeyer und weitere Acts begeisterten schon die Zuhörer in Nordhessen. Hier blicken wir zurück.

Sarah Connor trat am Sonntag in Kassel auf. © Dieter Schachtschneider

+++ Bereits am Sonntag kamen 6000 Besucher zum Auftritt von Sarah Connor auf dem Friedrichsplatz. Zahlreiche weitere Musikfans verfolgten das Konzert außerhalb des Veranstaltungsgeländes vor dem Fridericianum.

+++ Am Dienstag, 13. Juni, wird Sting auf dem Kasseler Friedrichsplatz mit seiner „My Songs“-Tour zu Gast sein. Bei seinem Konzert wird der Sänger vor 12.000 Fans die beliebtesten Hits seiner Karriere präsentieren – von „Englishman in New York“ über „Roxanne“ bis hin zu „Every Breath You Take”. Das Gastspiel eines Weltstars wie Sting verspreche einen besonderen Meilenstein in der Reihe musikalischer Großereignisse, heißt es vom Mitveranstalter Kassel Marketing. Zuletzt hatten während des Hessentags 2013 Großveranstaltungen mit 15.000 Personen auf dem Friedrichsplatz stattgefunden.