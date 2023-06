Sting-Konzert in Kassel: Das sagen die Besucher

8 / 9

Kian Ures ist mit seiner Mutter Simone Ures und seiner Tante Julia Ures zum Konzert gekommen. Für Simone Ures (47), die aus Göttingen kommt, ist es das zweite Sting-Konzert. In den 1990er-Jahren hat sie ihn in Oldenburg gesehen. Ihr Lieblingslied von Sting ist „If You Love Somebody Set Them Free“. Sie hofft, dass Sting den Song in Kassel singt. © Ulrike Pflüger-Scherb