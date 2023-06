Sting und Sarah Connor in Kassel: Wichtiges rund um die Open-Air-Konzerte

Von: Anna-Laura Weyh

Der Aufbau ist in vollem Gange: Schon seit einigen Tagen entsteht auf dem Friedrichsplatz das Konzertgelände. © Dieter Schachtschneider

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stadt-Sommer-Festival in Kassel auf dem Friedrichsplatz.

Kassel – Der Stadt-Sommer Kassel mit zwei großen Open-Air-Konzerten startet am Sonntag auf dem Friedrichsplatz. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Wann geht es los?

Das Konzert von Zoe Wees am Sonntag, 11. Juni, beginnt um 18.45 Uhr, anschließend tritt Sarah Connor ab 20 Uhr auf. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Das Konzert von Sting am Dienstag, 13. Juni, beginnt um 20 Uhr mit dem Support-Act von Joe Sumner, Sting selbst tritt ab 21 Uhr auf. Einlass ist ab 18 Uhr. Der VIP-Bereich im Fridericianum ist für das Konzert von Sarah Connor von 17.30 bis 20 Uhr geöffnet und bei Sting von 18 bis 20.30 Uhr. Nur Besucher mit VIP-Ausweis dürfen diesen Bereich betreten.

Ist das Konzertgelände barrierefrei zugänglich?

Die Zugangswege zum Gelände des Stadt-Sommers sowie die Veranstaltungsfläche sind mit dem Rollstuhl gut befahrbar, so der Veranstalter. Auch rollstuhlgerechte Toiletten befinden sich auf dem Veranstaltungsgelände. Insgesamt gibt es vier Eingänge. Der Eingang Süd (vor dem Fridericianum) ist der Eingang für Rollstuhlfahrer und VIP-Gäste.

Dürfen Kinder auch zum Konzert gehen?

Kinder unter sechs Jahren haben deshalb keinen Zutritt. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen „erziehungsbeauftragten Person“ (Elternzettel) eingelassen. Den Download dazu finden Besucher auf der Webseite des Stadt-Sommers unter stadtsommer-kassel.de/faq

Welche Straßen sind während der Konzerte gesperrt?

Der Autoverkehr muss für die Konzerte eingeschränkt werden. Die Friedrichsplatz-Randstraße wird an den Veranstaltungstagen jeweils ab 14 Uhr zwischen Steinweg, Königsstraße und Parkplatz Karlsplatz gesperrt. Die Einfahrt in den Bereich ist dann nicht möglich, eine temporäre Einlassmöglichkeit für Besucher wird aber geschaffen. Fahrzeuge, die später den Bereich verlassen wollen, müssen dies in Richtung Fünffensterstraße tun, teilt die Stadt Kassel mit.

Auch die rechte Fahrspur des Steinwegs in Richtung Fünffensterstraße wird ab Oberste Gasse am Sonntag und am Dienstag ebenfalls ab 14 Uhr gesperrt. Dort werden Aufstellmöglichkeiten für Rettungsdienste geschaffen. Es gilt eine begrenzte Geschwindigkeit von 30 km/h.

Wo können Besucher parken?

Der Veranstalter verweist auf die P+R-Angebote in der Stadt, etwa den Parkplatz an der Eissporthalle/ Auestadion. Von dort aus können Besucher mit der Linie 5 (Richtung Holländische Straße) oder mit der Linie 6 (Richtung Ihringshäuser Straße) direkt zum Friedrichsplatz fahren.

Außerdem gibt es öffentliche Parkflächen im Bereich der Messe und Buga, auf die der Veranstalter hinweist: „Von hier aus kommt man zu Fuß Richtung Frankfurter Straße zur Straßenbahnhaltestelle in der Nähe des Auestadions.“ Auch die innerstädtischen Parkhäuser stehen kostenpflichtig zur Verfügung. Der Veranstalter empfiehlt aber die Anreise mit dem öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).

Auf dem Parkplatz Karlsplatz in der Innenstadt gibt es noch Parkmöglichkeiten für Behinderte. Die Plätze stehen vom 11. bis 13. Juni anderweitig nicht zur Verfügung.

Gilt die Eintrittskarte auch als Fahrkarte für den ÖPNV?

Ja, die Eintrittskarte gilt zwei Stunden vor und nach Konzertbeginn als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV), so der Veranstalter. Das bedeutet: Am Sonntag gilt das Ticket von 17.30 bis 24 Uhr als Fahrkarte, am Dienstag von 18 bis 0.30 Uhr.

Wird der ÖPNV zu den Konzerten erweitert?

An beiden Abenden fahren nach den Konzerten neben den regulären Trams und Bussen zusätzliche Straßenbahnen, teilt die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) mit. Hierzu gehören häufigere Abfahrten der Straßenbahnlinien 1 und 3 Richtung Bahnhof Wilhelmshöhe und teilweise weiter Richtung Helleböhn sowie der Straßenbahnlinie 6 Richtung Ihringshäuser Straße.

Die Fahrten der Straßenbahnlinie 5, die regulär am Mattenberg enden, werden bis Baunatal-Großenritte verlängert. Zusätzlich gibt es Verstärkerfahrten auf der Linie 1 Richtung Vellmar, der Linie 4 Richtung Oberkaufungen und der Linie 6 Richtung Brückenhof. Auch die Buslinie 10 fährt zwischen Waldau und Haltestelle „Ahnatalstraße“ häufiger. Infos in der NVV-App und unter kvg.de.

Gibt es eine Abendkasse?

Gegenüber des Eingangs Ost (vor dem Modehaus Sinn) befindet sich eine Abendkasse mit Infopoint, wo auch am Sonntagabend noch Karten für das Konzert von Sarah Connor und Zoe Wees gekauft werden können. Das Konzert von Sting am Dienstag ist ausverkauft. An der Abendkasse/ Infopoint liege auch die Gästeliste aus. Öffnung ist jeweils eine Stunde vor Konzerteinlass.

Welche Gegenstände dürfen nicht mit aufs Gelände genommen werden?

Verboten sind Rucksäcke, Koffer und Taschen, die größer als DIN A4 sind. Gürteltaschen sind aber erlaubt. Auch Nietengürtel, Kameras, Notebooks, Tablets sowie Getränke in Flaschen, Dosen und Tetrapacks dürfen nicht mit hineingenommen werden. Ebenso sind Speisen, große Schirme, Fahnenstangen, Kisten und Hocker verboten. Regenponchos gibt es auf dem Gelände für drei Euro. Nicht mitgenommen werden dürfen Waffen, Messer, Sprays, Feuerwerkskörper, Laserpointer und Gashörner. Auch Helme, Fahrräder, Kinderwagen und Tiere sind verboten.

Was machen Besucher mit ihren Sachen, die sie nicht mitnehmen dürfen?

Am Infopoint beim Eingang Ost befindet sich auch eine Aufbewahrungsstelle. Dort können Gegenstände, die aus Sicherheitsgründen nicht mit aufs Veranstaltungsgelände genommen werden dürfen, abgegeben und nach den Konzerten wieder abgeholt werden. Auch Fundsachen werden dort bis zum Veranstaltungsende aufbewahrt.

Ist das Fotografieren erlaubt?

Das Fotografieren für den privaten Gebrauch ist gestattet. Es sind aber nur Kleinbildkameras ohne Objektiv und Handys mit Kamerafunktion auf dem Gelände zugelassen. Mitschnitte jeglicher Art – also Videos oder Sprachaufnahmen – sind ohne explizite Genehmigung durch den Veranstalter verboten.

Gibt es Essen und Trinken bei den Konzerten?

Ja, auf dem Veranstaltungsgelände wird es Speisen und Getränken geben, so der Veranstalter.

Dürfen Besucher rauchen?

In allen Indoor-Bereichen herrscht Rauchverbot. Zigaretten sollen in den Außenbereichen in den bereitgestellten Aschenbechern an den Mülleimern entsorgt werden.

Was passiert bei schlechtem Wetter?

Die Konzerte finden grundsätzlich bei jeder Witterung statt, so der Veranstalter. Bei Abbruch einer Veranstaltung aufgrund schlechter Witterung werden vom Veranstalter entsprechende Schutzräume ausgewiesen.