Störung bei O2 in der Region behoben: Mobilfunknetz wieder in Betrieb

Bei O2 gab es am Dienstag in weiten Teilen Deutschlands bis zum späten Nachmittag Probleme. Betroffen war auch die Region von Göttingen über Kassel bis Frankenberg. Nun soll es wieder laufen.

Aktualisiert um 18.48 Uhr - Um 18.14 Uhr meldete das Unternehmen Telefonica den erfolgreichen Abschluss der Instandsetzungsarbeiten: Das Mobilfunknetz in den betroffenen Regionen sei nun wieder vollständig in Betrieb. Alle GSM-, UMTS- und LTE-Mobilfunkanlagen in den vom Ausfall betroffenen Gebieten arbeiteten zuverlässig, das Netz stehe allen O2 Kunden daher wieder "in gewohnter Qualität" zur Verfügung.

Am Nachmittag hatte Telefonica, zu dem O2 gehört, online darüber informiert, dass die Arbeiten an der beschädigten Glasfaserleitung gut voran gehen. Nach und nach gingen mehrere Anlagen wieder ans Netz. Bis zum späten Nachmittag sollte das GSM-, UMTS- und LTE-Netz der Telefónica Deutschland in den Großräumen Dortmund, Bremen, Oldenburg, Braunschweig, Kassel sowie in Teilen des Siegerlands, Münsterlands und in Ostwestfalen beeinträchtigt sein. Nicht betroffen war die Sprachtelefonie im GSM-Netz.

Von massiven Problemen mit O2 berichtete auch die Webseite Allestörungen.de, auf der Nutzer Störungen melden können, seit dem frühen Morgen. Insgesamt gingen bei der Seite zwischenzeitlich bis zu 300 Störungsmeldungen ein. Seit etwa 14 Uhr nahm die Zahl der Meldungen dort aber wieder rapide ab.

O2 vermutet Störung durch beschädigte Leitung

Grund war laut der Pressestelle des Unternehmens Telefonica "eine durch Tiefbauarbeiten Dritter verursachte Leitungsstörung". Demnach ist am Montagnachmittag um 15.30 Uhr im Großraum Dortmund eine Leitung beschädigt worden. Um die Störung zu beheben, musste ein Glasfaserkabel auf einer Länge von mehreren hundert Metern erneuert werden. Die zerstörte Glasfaserleitung im Großraum Dortmund sei seit etwa 17 Uhr wieder vollständig in Betrieb, hieß es.

O2 Störung in Kassel und vielen weiteren Orten der Region

Auf der Seite Gibteseinestorung.de beschwerten sich auch zahlreiche Nutzer aus der Region. Dort gingen Meldungen aus diesen Orten ein:

Kassel

Hofgeismar

Kaufungen

Baunatal

Bad Wildungen

Ehlen

Espenau

Korbach

Schwalmstadt

Frankenberg

Göttingen

