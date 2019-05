"Stoppt die Erdzerstörung": 2000 Schüler protestierten in Kassel

Fridays for Future-Demonstration in Kassel: Auf der Trompete legten die protestierenden Schüler einen kurzen Sitzstreik ein.

Fridays for Future: Seit Monaten demonstrieren auch in Kassel Schüler für mehr Klimaschutz. Am heutigen Freitag waren es 2000.

Es hatte sich vielleicht zufällig ergeben, aber dafür war es ein äußerst symbolträchtiges Bild: Um fünf vor 12 Uhr stoppte gestern der Kasseler Fridays-for-Future-Demonstrationszug mitten auf der Trompete, der Kreuzung Steinweg/Fünffensterstraße, um sich in einen kurzen Sitzstreik zu begeben. Autofahrer mussten warten.

Während zuvor lautstark Parolen wie „What do we want? Climate-justice“ skandiert wurden, und Tröten, Trompeten und andere Krachmacher zum Einsatz kamen, war es für ein paar Minuten mucksmäuschenstill. Fast feierlich. Dazu hörte man das Glockenspiel vom Carillon der Karlskirche.

Knapp 2000 Schüler – die Veranstalter gaben die Zahl von 2500 an – hatten sich von 10 Uhr an erneut auf ihrem Protestweg vom Rainer-Dierichs-Platz durch die Innenstadt zum Rathaus begeben. Einige von ihnen demonstrieren in Kassel seit Monaten regelmäßig jeden Freitag, im Wechsel immer am Vor- und am Nachmittag.

Kreative Plakate und Banner

Unterbrochen wurde auch der gestrige Marsch von Aktionen und zahlreichen Redebeiträgen. Wie immer war es beeindruckend und informativ, sich die vielen mit Kreativität und Sinn angefertigten Plakate und Banner der Schüler durchzulesen. Neben dem inzwischen schon zum FFF-Motto gewordenen Spruch „Wir haben keinen Planeten B“ war da auch zu lesen: „Kurzstreckenflüge nur für Insekten“ und „Schwedinnen, auf die man hören sollte“ mit dem Konterfei von Pippi Langstrumpf.

+ Eindringliche Plakate: Die Schüler stellten auch in Kassel klare Forderungen. © Andreas Fischer

Dabei sind die Forderungen der Schüler alles andere als zum Lachen. Sie fordern zum Beispiel, dass die von den Politiker vereinbarten Pariser Klimaziele auch eingehalten werden.

"Wollen wir diese Katastrophe zulassen?"

„Wenn wir jetzt nicht handeln, ist unsere Erde in ein paar Jahren unwiederbringlich zerstört“, sagte Charlotte von der Jacob-Grimm-Schule zum Auftakt der Protestveranstaltung vor dem Kulturbahnhof.

Gregor erinnerte vom Podium herab an den Dürresommer 2018. „Und das war erst ein Grad Erderwärmung. Wir befinden uns auf Erderwärmungssfahrt. Wollen wir diese Katastrophe zulassen?“ Die Antwort sei ein gewaltfreier Widerstand.

Weltweit haben gestern Schüler protestiert und politische Maßnahmen gegen die Erderwärmung gefordert. Bundesweit hatten gestern Hunderttausende Teilnehmer am Klimastreik teilgenommen.

Infos: fridaysforfuture.de

