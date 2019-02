Straßenkreuze in Kassel: „Der plötzliche Tod hat immer Schrecken“

Gedenken an eine Schülerin: Ein zehnjähriges Mädchen auf einem Rad wurde im Juni 2000 von einem Lkw am Katzensprung erfasst. Die Schülerin, die bei dem Unfall getötet wurde, besuchte die Goetheschule.

Sie gehören zum Stadtbild: An verschiedenen Ecken in Kassel sind Kreuze aufgestellt, die an Unfälle mit Todesopfern erinnern. Sie dienen zur Trauerbewältigung und Prävention.

Dass Holzkreuze nach einem plötzlichen Unfalltod aufgestellt werden, ist kein neues Phänomen, sagt der Kunstwissenschaftler Dr. Dirk Pörschmann, Leiter des Museums für Sepulkralkultur. Dieser Brauch stamme aus dem Mittelalter. Für einen Christen sei es damals das Schlimmste gewesen, dass ein Mensch stirbt, ohne zuvor die Sterbesakramente zu erhalten und die Beichte abgenommen zu bekommen.

Damals wurde deshalb an der Unfallstelle, zum Beispiel am Ufer eines Flusses, wo jemand ertrunken war, ein Materl (Holzbrett mit Namen und Sterbedatum) aufgestellt. „Die Menschen, die daran vorbeikamen, haben für die Seele des Verstorbenen gebetet“, sagt Pörschmann. Weil die Sterbesakramente fehlten, sah man das Seelenheil des Toten in Gefahr.

Heute gehe es bei dem Aufstellen von Kreuzen nicht um das Seelenheil der Toten, sondern um das der Angehörigen, sagt Pörschmann. „Der plötzliche Tod hat immer Schrecken.“ Wenn ein Mensch schwer krank war, hätten die Angehörigen Zeit, um Abschied zu nehmen. Das ist bei einem Unfall anders.

„Der Ort des Unfalls, wo der Angehörige zuletzt lebendig war, wird zum Stellvertreter des Abschieds“, sagt der Museumschef. Dieser Ort sei neben dem Grab essenziell, um die Trauer zu verarbeiten.

Straßenkreuze seien auch ein klassisches Memento mori (lat. ‚Sei dir der Sterblichkeit bewusst’), so Pörschmann. Sie erinnern daran, dass man selbst stirbt und machen bewusst, welche Gefahren es im Straßenverkehr gibt. Die Kreuze bedeuteten deshalb auch immer ein Stück Mahnung.

Private Gedenkstätten an den Orten von tödlichen Verkehrsunfällen einzurichten, sei in den letzten Jahrzehnten zunehmend ein Wunsch geworden, sagt Michael Schwab, Sprecher der Stadt. Von der Stadt Kassel werde dieser Ausdruck der Trauer geduldet, wenn keine Gefährdung der Allgemeinheit zu befürchten sei, oder die Nutzung der Verkehrsflächen dadurch beeinträchtigt wird. Dies sei aber bisher noch niemals der Fall gewesen.

Es gibt keine statistischen Daten über die Anzahl oder die Standorte der Gedenkkreuze, so Schwab.

Wir erinnern an einige Unfälle mit tödlichem Ausgang.

7. August 1988

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf dem Zubringer zur Kasseler Südtangente in Höhe der Anschlussstelle Auestadion sein Leben verlor. Bis heute erinnert ein Kreuz mit der Aufschrift „Henry“ an den jungen Mann.

Der Motorradfahrer war an dem Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Zubringer in Richtung A7 unterwegs. In der lang gezogenen Linkskurve verlor er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Krad und stürzte. Henry verletzte sich so sehr an einer Leitplanke, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb.

Der Unfall blieb nicht folgenlos: Im Mai 1989 brachten Mitglieder verschiedener Kasseler Motorradvereine Schaumstoff-Schützer an den scharfkantigen Pfosten der Leitplanken an, um die Verletzungsgefahr bei Stürzen zu verringern.

Seit 2010 sind an dem Zubringer Betonleitwände statt Schutzplanken angebracht.

+ Gedenken an einen Motorradfahrer: Über 30 Jahre ist es mittlerweile her, dass der damals 24-jährige Henry aus Kassel bei einem Unfall auf der Zufahrt zur Autobahn A 49 starb. © Schachtschneider

31. August 1997

Über 20 Jahre ist es her, dass ein vierjähriger Junge bei einem Unfall auf der Wilhelmshöher Allee so schwer verletzt wurde, dass er einen Tag später in den Städtischen Kliniken starb. Der vierjährige Kevin wollte an dem Sonntagabend mit seiner Mutter den Zebrastreifen in Höhe der Sophienstraße überqueren. Beide kamen aus Richtung Königstor. Ein Auto, das auf der rechten Fahrspur der Wilhelmshöher Allee stadtauswärts unterwegs war, hielt vor dem Zebrastreifen an. Mutter und Kind gingen daraufhin auf die Straße. Der Junge war seiner Mutter auf dem Zebrastreifen einen Schritt voraus. Zeitgleich fuhr eine Frau mit ihrem Auto auf der linken Fahrbahn. Sie stoppte nicht vor dem Zebrastreifen und erfasste das Kind.

Dieser Unfall sorgte für Debatten in der Stadt. Experten forderten damals: Zebrastreifen, die über zwei Fahrbahnen derselben Richtung führen, sind gefährlich und müssen durch ampelgesicherte Überwege ersetzt werden. Das ist bis heute an dieser Stelle nicht geschehen. An den kleinen Kevin erinnert ein Kreuz auf dem Grün der Straßenmitte.

+ Gedenken an ein Kind: Beim Überqueren des Zebrastreifens an der Wilhelmshöher Allee in Höhe der Sophienstraße wurde der 4-jährige Kevin am 31. August 1997 von einem Auto erfasst. Der kleine Junge starb einen Tag später.

16. Juni 2000

Über 18 Jahre ist es her, dass ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet wurde. Die Schülerin war an dem Freitagmorgen gegen 8 Uhr mit dem Rad Richtung Goetheschule unterwegs, als sie am Katzensprung von einem Lastwagen erfasst und überfahren wurde.

Das Mädchen war auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Weserspitze gefahren. Die Ampel habe für sie auf Grün gestanden, so die Polizei, ebenso für den Lkw-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug von der Weserstraße rechts in die Schützenstraße einbiegen wollte. Während ein anderes Kind mit seinem Rad ungehindert die Kreuzung passiert habe, wurde die zehnjährige Goetheschülerin vom Lastzug erfasst. Der Lkw-Fahrer hatte die Vorfahrt des Mädchens missachtet.

+ Gedenken an eine Schülerin: Ein zehnjähriges Mädchen auf einem Rad wurde im Juni 2000 von einem Lkw am Katzensprung erfasst. Die Schülerin, die bei dem Unfall getötet wurde, besuchte die Goetheschule. © Schachtschneider

22. Dezember 2002

Vor über 16 Jahren starben kurz vor Weihnachten drei Jugendliche bei einem Unfall am Steinweg. Sandra (16), Tim (16) und Timo (18) sowie eine 17-jährige Freundin, die überlebte, waren nach dem Besuch der Disco „Almrausch“ in Kassel in das Auto eines damals 20-Jährigen gestiegen, der sie mit nach Hause nehmen sollte. Ein tödlicher Fehler, denn dieser war stark alkoholisiert.

Der Fahrer wurde 2005 in zweiter Instanz vor dem Kasseler Landgericht wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen, fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit sowie Freiheitsberaubung mit Todesfolge in drei Fällen sowie Freiheitsberaubung mit Gesundheitsschädigung zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er mit zwei Promille und knapp 100 km/h gegen den Baum gerast war und die jugendlichen Insassen offensichtlich gegen deren Willen im Auto festgehalten hatte.

+ Gedenken an einen Motorradfahrer: Der 24-jährige Ernadin S. aus Niestetal starb im Mai 2017 bei einem Unfall auf der Bundesstraße 83 in Waldau. Bei einem Überholmanöver verlor er die Kontrolle. © Schachtschneider

12. Mai 2017

Vor knapp zwei Jahren starb der 24-jährige Ernadin S. aus Niestetal bei einem Unfall auf der Bundesstraße 83 in Waldau. Der Motorradfahrer aus Niestetal war an dem Freitagnachmittag auf der vierspurigen Hauptverkehrsstraße stadtauswärts unterwegs.

Im Bereich der Unfallstelle überholte er einen auf der rechten von zwei Spuren fahrenden Wagen mit Anhänger. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über seine Maschine und kollidierte frontal mit einer auf dem Mittelstreifen stehenden Straßenlaterne. Der junge Mann starb an der Unfallstelle.