Streit bei Awo Kassel eskaliert: Führungsspitze tritt zurück

Awo-Vorstand in Turbulenzen: Der Kreisverband Kassel-Stadt hat im Domizil des Awo Bezirksverbands Nordhessen an der Wilhelmshöher Allee ein Büro angemietet. Die zurückgetretene Vorsitzende Barbara Wiegand hat es bereits geräumt.

Heftiger Streit bei der Kasseler Arbeiterwohlfahrt (Awo): Die Vorsitzende Barbara Wiegand und drei weitere Vorstandsmitglieder sind überraschend zurückgetreten.

Der Grund: Offensichtlich gibt es große Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Vorstand und jüngeren Mitglieder. Insider berichten, dass der Streit sich ganz einfach zusammenfassen lasse. Die alte Garde an der Spitze müsse die Arbeit machen, die anderen sonnten sich auf Empfängen und anderen Anlässen.

Barbara Wiegand hat nach der Insolvenz der Kasseler Awo 2002 den Kreisverband federführend mit neu aufgebaut. Seit mehr als 14 Jahren leitet sie den Kreisverband Kassel-Stadt, und das wollte sie auch noch bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Juni 2020.

Doch daraus wird nichts: Die 70-Jährige hat das Handtuch geworfen und während einer Vorstandssitzung ihren Rücktritt erklärt. Mit ihr legten auch Schriftführer Alfred Langner, Ferdinand Weimann, einer der beiden Stellvertreter Wiegands, und die Beisitzerin Brigitte Pfeiffer ihre Ämter nieder. So schildern es Wiegand und Langner.

+ Barbara Wiegand © nh Die Rücktritte setzen den Schlusspunkt hinter einen Prozess, den Wiegand vor etwa zwei Jahren in bester Absicht eingeleitet hatte. Sie habe schon mal den Generationswechsel im Vorstand mit Leuten einläuten wollen, die dann nach Ablauf von Wiegands regulärer Amtszeit die Führung des Kreisverbands übernehmen sollten, sagt sie. Die Chefin holte jüngere Mitglieder in den Vorstand. Dann kam es aber offenbar zu einem eskalierenden Zwist in dem Gremium über Fragen des Führungsstils, eine faire Arbeitsverteilung und darüber, für welche Aktionen Geld ausgegeben werden soll.

Awo-Streit: Es ging auch um SPD-Politikerin

Im Mittelpunkt des Streits stand auch die ehrenamtliche SPD-Stadträtin und stellvertretende Vorsitzende des Awo Kreisverbandes, Esther Kalveram. Durch sie erreichte die Konfrontation schließlich den Bezirksverband: Das Awo-Schiedsgericht musste entscheiden, ob ein angeblicher Rücktritt der Stellvertreterin Wiegands und SPD-Stadträtin wirksam sei.

Kalveram war vor zwei Jahren in diese Vorstandsposition gewählt worden. Das Schiedsgericht entschied, dass Kalveram bleibt, wie die Betroffene und auch die Bezirksvorsitzende Doris Bischoff auf Anfrage bestätigten. Zu den Rücktritten sagt Kalveram, dass es seit Längerem unterschiedliche Auffassungen über Sachthemen gegeben habe.

Wiegand will sich zu den Details der Probleme im Vorstand nicht äußern. „Ich will keine schmutzige Wäsche waschen.“ Schließlich werde sie weiter ehrenamtlich im Seniorenbereich für die Awo arbeiten. Verklausuliert äußert Barbara Wiegand aber Kritik: „Wenn die jungen Pferde mit den Hufen scharren, sollte man loslassen, ehe sie den Boden auf dem sie stehen, kaputtmachen.“ Die umfangreiche Verwaltungs- und Organisationsarbeit habe sie als Vorsitzende praktisch allein erledigt. Sie hinterlasse einen auch finanziell gesunden Kreisverband.

Die Bezirksvorsitzende Bischoff findet den Rücktritt Wiegands schade. Sie habe darauf gesetzt, dass der Vorstand die Unstimmigkeiten selbst klärt. „Das sind erwachsene Leute“, sagt sie. Bischoff schätzt, dass Anfang 2019 die Kreiskonferenz der Awo einen neuen Vorstand wählen wird. Der Restvorstand sei arbeitsfähig. Beim Tagesgeschäft werde der Bezirk ihn unterstützen: „Solidarität gehört zu unseren Werten.“

Awo-Streit: Das sagt die Stellvertreterin

Es habe seit Längerem unterschiedliche Auffassungen über Sachthemen im Vorstand gegeben, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Awo-Kreisverbands, Esther Kalveram. Zu den Interna wolle sie sich nicht äußern. Der Rücktritt Wiegands und der weiteren Vorstandsmitglieder sei für sie überraschend gekommen. Zu den Gründen könne sie nichts sagen. Der Vorstand sei mit seinen fünf verbleibenden Mitgliedern handlungsfähig und werde den Kreisverband als Team weiter leiten.

Wegen der überraschenden Situation werde man sich jetzt zunächst Zeit nehmen und in der nächsten Kreisausschusssitzung der Awo über die Zukunft beraten. Die Antwort auf die Frage, ob sie selbst für das Amt der Vorstandschefin antreten will, lässt Kalveram offen. Den jetzt ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern werde man für ihre ehrenamtliche Arbeit in geeigneter Form danken.

Von Peter Dilling