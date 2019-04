Streit geht in nächste Runde: Wohungseigentümer klagen über Gesundheit Nordhessen

Bereits seit Jahren sind sich Miteigentümer der Constantin-Residenz im Kasseler Stadtteil Fasanenhof und die Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) uneinig darüber, was auf dem gemeinsamen Grundstück gebaut werden darf. Miteigentümer erheben nun weitere Vorwürfe.

Beginn des Streits

Anlass für den Streit war damals das geplante Bauvorhaben „Wohnquartier Fasanenhof“ der GNH und der Gemeinnützigen Wohnungs-Gesellschaft (GWG) der Stadt Kassel: Auf dem Gelände des 2016 geschlossenen Altenpflegeheimes der Seniorenwohnanlage (SWA) Fasanenhof sollten nach Abriss der alten Gebäude 90 neue Wohnungen gebaut werden. Darin sollten auch Familien mit Kindern wohnen.

Das Vorhaben scheiterte: Alle Eigentümer der Constantin-Residenz hätten dem nötigen Verkauf eines Grundstücksanteils zustimmen müssen, da sie im Grundbuch stehen. Wenn nur einer nicht verkauft, scheitern sämtliche Pläne.

Einer, der nicht verkauft, ist Volker Wollenhaupt. Er habe die Pläne abgelehnt, weil Serviceleistungen für das betreute Wohnen in der Residenz systematisch von der GNH zurückgefahren worden seien, sagt er. Der Speisesaal wurde geschlossen, Bewohner müssten den steilen Weg zum Hochhaus „Hinter dem Fasanenhof 1H“ nehmen, um dort Mittagessen zu können, Empfang und Büro sind nicht mehr besetzt, der Trakt steht leer. Wollenhaupt und andere Miteigentümer befürchteten, dass bei den Bauplänen nicht auf die Bedürfnisse alter zum Teil pflegebedürftiger Bewohner eingegangen worden wäre.

Pläne scheiterten

„Die früheren Pläne der GWG und GNH für das „Wohnquartier Fasanenhof“ wurden ad acta gelegt“, teilt GNH-Pressesprecherin Gisa Stämm auf HNA-Anfrage mit. Zu den Vorwürfen sagt sie: Das Angebot für Mieter im Betreuten Service Wohnen der SWA Fasanenhof bestehe unvermindert und werde von derzeit ca. 150 Menschen in Anspruch genommen. Der ambulante Pflegedienst SWA sei aktiv vor Ort, mit seinem Büro und bei der Pflege sowie Versorgung der alten Menschen; es würden Feste, Ausflüge und Gruppenaktivitäten angeboten. Für das Mittagessen im Hochhaus stünde ein Bring- und Holdienst zur Verfügung, für die Lieferung des Mittagessen müssen die Bewohner einen Aufschlag zahlen.

Neue Vorwürfe

An dem Vorwurf, die GNH habe die Leistungen systematisch zurückgefahren, hält Wollenhaupt fest – und nennt noch weitere: Die GNH verunstalte das Grundstück mit Absicht, lasse den Parkplatz aufreißen, was den Weg zum Hochhaus zusätzlich erschwere, die Fassade des ehemaligen Pflegeheims abreißen und den Garten durch einen Bagger aufwühlen.

„Wir hätten als Eigentümer darüber informiert werden müssen. Das sind alles Druckmittel, um uns zu einem Verkauf zu zwingen“, sagt Wollenhaupt. Sogar die Tür, die zum einzigen barrierefreie Zugang in den Garten führt, habe die GNH verschlossen, sagt Wolfgang Walther, ebenfalls Miteigentümer der Constantin-Residenz. Auch die Toiletten im Restaurant seien versperrt worden, hielten sich Menschen im Garten auf, müssten sie immer in ihre Wohnungen. „Das Schlimme: Es ist doch alles da.“

Die GNH sagt: „Die Arbeiten am Gebäude des ehemaligen Pflegeheims Anfang 2019 sind im Zusammenhang mit einer Schadstoff-Entfernung zu sehen, bei der u.a. asbesthaltige Materialien an der Fassade und im Innenraum fachgerecht entsorgt wurden. Der barrierefreie Zugang von der Residenz zum Garten war aus Gründen der Baustellensicherung verschlossen und wird nach Abschluss der Arbeiten wieder geöffnet.“

Der Parkplatz sei für eine technische Entkopplung des Pflegeheims von der Residenz aufgrissen worden, von der Wasser-, Gas- und Stromleitungen betroffen seien, heißt es weiter. Bewohner der Residenz könnten aber den Fußweg nutzen, um zum Mittagessen zu gelangen.

Neues Projekt

Seitens der GNH gebe es Überlegungen für ein neues Projekt Wohnen und Pflege, die allerdings noch konkretisiert werden müssten und sich noch im internen Meinungsbildungsprozess befinde.

„Wir wollen eine lupenreine Vereinbarung. Nur das soll gebaut werden, was vereinbart wurde und was von Nutzen ist“, sagt Volker Wollenhaupt. Er und Wolfgang Walther verlangen, dass die GNH im Detail formuliert, was auf dem Grundstück gebaut werden soll.