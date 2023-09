Streit im Philosophenweg um Fahrradstraßen-Pläne und Mobilitätsfest

Von: Christina Hein

Enge Straßenverhältnisse: Im Philosophenweg findet ein Fest zur Europäischen Mobilitätswoche statt. Zuletzt war es hier zu Kontroversen gekommen, als Fahrradbügel aufgestellt worden waren. archi © privat/nh

Im Philosophenweg in Kassel soll das Mobilitätsfest stattfinden. Das sorgt bei manchen Anwohnern für Unmut – ebenso wie die Tatsache, dass dort eine Radstraße entsteht.

Südstadt – Ein mehrtägiges Straßenfest auf dem Philosophenweg zur Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 24. September zu veranstalten – das war die Idee einer Gruppe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus der Südstadt. Unterstützt wird die Initiative vom Ortsbeirat. Im Zentrum steht das Thema Verkehrswende und der geplante Umbau des Philosophenwegs zur Fahrradstraße.

Jetzt ist es soweit. Alle Vorbereitungen sind erledigt, das Fest kann starten. Doch es gibt nicht nur Vorfreude, sondern auch Misstöne und Anwohner, die sich daran stören, dass der Philosophenweg für das Programm zeitweise gesperrt sein wird.

Auch gegen einzelne Programmpunkte regt sich Protest, etwa daran, dass zum Abschluss der Woche die Kinderfahrradtour „Kidical Mass“ mit mehreren Hundert Teilnehmern im Philosophenweg enden soll.

„Ich habe nichts gegen Kinder auf Fahrrädern“, sagt Philosophenweg-Anwohnerin und Sprecherin der Kritiker, Cordula Ruse, „aber ich möchte kein politisches Straßenfest.“ Vor allem sei sie eine Gegnerin der Pläne, dass der Philosophenweg zur Fahrradstraße ausgebaut wird. „Das ist in dem engen Philosophenweg gar nicht möglich.“ Als Anwohnerin sei sie gegen den Abbau von Parkplätzen.

„Wir hoffen, dass wir während der Mobilitätswoche, wenn wir schon nicht dafür sind, zumindest gesehen und gehört werden.“ Im Vorfeld hatte es wegen der Unstimmigkeiten im Büro von Georg Förster, dem Leiter des Straßenbauamts, verschiedene Vorgespräche mit Veranstaltern und Kritikern gegeben.

„Ich dachte eigentlich, dass wir einen Konsens erreicht hätten“, sagt dazu Diethelm Class, Ortsbeiratsmitglied der Grünen und Mitorganisator des Programms. Für die Anwohner gelten die Sperrungen nicht, sie können ihre Wohnungen weiterhin anfahren. Neben nachbarschaftlicher Geselligkeit, Musik, Kinderprogramm und Workshops drehen sich viele Infostände und Veranstaltungen um Mobilität und Verkehr. Am Fest beteiligen sich unter anderem die Schule, der Hort, der Verein Hand in Hand, das Café Zuflucht und Solocal Energy.

Im Zentrum der Veranstaltungen steht eine Podiumsdiskussion am Samstag, 16. September, ab 18.15 Uhr in der Turnhalle der Friedrich-Wöhler-Schule zum Thema Fahrradstraße Philosophenweg. Als Gesprächspartner werden neben Stadtbaurat Christof Nolda, der Leiter des Straßenbauamts Georg Förster und Ortsvorsteherin Selina Holtermann sowie der Verkehrsexperte Maik Bock vom Lehrstuhl für Radverkehr und Nahmobilität an der Uni Kassel erwartet.

Am Wochenende ist der Philosophenweg streckenweise für den Verkehr gesperrt: am Samstag, 16. September, 12 bis 22 Uhr, im Abschnitt der Hausnummern 33 bis 14; und am Sonntag, 17. September, 14 bis 20 Uhr im Abschnitt 31 bis 33.

Am Samstag, ab 19.30 Uhr, spielt Stolle. An Ständen vor der Wöhler-Schule gibt es Infos über die Pläne zur Fahrradstraße. Ortsbeiratsmitglied und Historiker Heinz Körner informiert über die historische Entwicklung des Philosophenwegs. Es gibt Musikbeiträge der Musikschule Kassel.

„Zum Abschluss der Mobilitätswoche hoffen wir, dass die Kinder, die an der „Kidical Mass“ teilnehmen, von Oberbürgermeister Sven Schoeller empfangen werden“, sagt Class. Über die Gegner der Fahrradstraße sagt er: „Die wollen wohl, dass der Philosophenweg bleibt, wie er ist.“ Es gehe um Parkplätze und um Verteilungskämpfe. Ängste der Bürger müsse man ernst nehmen. Aber letztlich sei die Fahrradstraße beschlossene Sache. „Ich sehe das als große Chance für den Philosophenweg. Und für die meisten Probleme gibt es Lösungen.“

Programm: zu.hna.de/philo1209