Nach Streit in Restaurant in Kassel: Mann verletzt zwei Männer mit Messer

Zu einem Streit ist es am Sonntag gegen 5.20 Uhr in einem Schnellrestaurant in Bettenhausen gekommen. Dabei wurden zwei Männer mit einem Messer verletzt.

Ein 23-jähriger Mann aus Syrien, der in Kassel wohnt, war – so teilt es die Polizei mit – mit einem 35-jährigen Deutschen irakischer Herkunft aneinandergeraten. Ein 26-jähriger Mann aus Kolumbien wollte daraufhin zwischen den beiden vermitteln und wurde dann ebenfalls mit in den Streit hineingezogen.

Nach den derzeitigen Ermittlungen kam es zu dem Streit, weil der 35-Jährige sich mit der Freundin des 23-Jährigen unterhalten hatte, was diesem missfiel. Die Situation eskalierte dann so, dass der 23-Jährige die beiden anderen Männer mit einem Klappmesser attackierte. Beide Männer erlitten Schnittverletzungen an Händen und am Oberkörper.

Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich, jedoch wurden die Verletzten zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Der 23-Jährige konnte von der Polizei noch im Restaurant festgenommen werden. Das Tatmesser stellten die Beamten sicher.

Hinweise: 0561/9100