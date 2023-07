Strick-Fans aufgepasst: Kassel bekommt erstes Woll-Festival

Von: Hannah Köllen

Katja Stein aus Grifte veranstaltet am Wochenende das erste Wollfestival in Kassel. Besucher können den Bulli-Pulli, einen Überzug für einen VW Bus, ersteigern.

Kassel – „Stricken ist wie eine Sucht für mich. Wenn ich mal nix zum Stricken habe, weiß ich nichts mit meinen Händen anzufangen“, sagt Katja Stein aus Grifte. Seit ihrem siebten Lebensjahr strickt sie – jetzt möchte sie ihre Begeisterung für das Handwerk rund um Wolle teilen: Am kommenden Wochenende veranstaltet Stein das erste Wollfestival in Kassel.

„Es gibt in Deutschland zwar schon Wollfestivals, unter anderem in Düsseldorf und Leipzig. Aber Kassel bietet sich aufgrund seiner Lage optimal an, es ist für jeden gut erreichbar.“ Das sei wichtig, denn die Strick-Community sei groß. Die meisten Strick-Fans, die sie kennt, seien Frauen.

Bulli-Pulli: Katja Stein ersteigerte das Stück, es wird auf dem Wollfestival in Kassel zu sehen sein. © Katja Stein

Für ihr Festival, das im Kongress Palais stattfinden wird, hätten sich 64 Aussteller aus sechs Ländern angemeldet, unter anderem aus der Schweiz und Italien. Fast alle Aussteller auf dem Festival seien Handfärber, sie bieten auf dem Festival ihre selbst gefärbte Wolle an. Auch Stein strickt nur mit Rohwolle, die sie im Vorfeld selbst einfärbt. „Pro Monat verbrauche ich zwischen 15 und 20 Kilo Wolle“, sagt Stein, die hauptberuflich als Sekretärin arbeitet.

Erstes Wollfestival in Kassel: Bulli-Pulli als besonderes Ausstellungsstück

Für sie ist Stricken ein abwechslungsreiches und kreatives Hobby: „Man kann die verrücktesten Dinge stricken. Auf Social Media habe ich mal gesehen, dass jemand Fotografien strickt“, sagt Stein. Im Internet finde man unzählige Strick-Anleitungen, es gebe sogar Wolltauschbörsen. Sie selbst stricke von Tüchern, über Mützen, Handschuhe bis zu Pullis und Cardigans alles, was aus Wolle hergestellt werden kann. „Am Anfang habe ich immer nur Socken gestrickt, das wurde dann schnell langweilig. Aber auch heute habe ich immer ein Paar Socken auf der Nadel – damit vertreibe ich mir die Zeit in der Bahn oder im Wartezimmer beim Arzt“, sagt Stein.

Zahlen und Fakten rund um den Bulli-Pulli

12 Frauen waren an der Herstellung des Bulli-Pullis beteiligt.

60 Kilo wiegt das Stück, das bereits seit 10 Jahren durch ganz Deutschland reist – unter anderem im VW-Museum in Wolfsburg war der Pulli schon ausgestellt.

250 Arbeitsstunden stecken in dem Bulli-Pulli. Die Frauen haben ihre Arbeit auf sieben Monate aufgeteilt.

2500 Kilometer Wolle: So viel wurde für den Bulli-Pulli verbraucht. Dabei handelt es sich um gespendete Wolle aus aller Welt, unter anderem aus dem Harz und aus Chile.

Ihre Oma habe ihr das Handwerk beigebracht, später hatte sie Handarbeitsunterricht in der Schule. Bücher und Youtube-Videos hätten ihr dabei geholfen, ihre Strick-Künste zu verbessern. Ihre Strickware verkauft Stein in einem kleinen Hoflädchen in Grifte, außerdem gibt die 50-Jährige Strickkurse und organisiert einen monatlichen Stricktreff.

Auf dem Wollfestival erwartet die Besucherinnen und Besucher neben Wolle und anderem Strickzubehör ein ganz besonderes Ausstellungsstück: der Bulli-Pulli, ein Pullover für einen VW Bulli. „Als ich den Pulli zufällig auf E-Bay entdeckt habe, war mir klar, dass ich den auf meinem Festival haben möchte“, erinnert sich Stein. Also ersteigerte sie das 60 Kilo schwere Stück für 480 Euro.

Wollfestival Kassel: Besucher können Bulli-Pulli ersteigern

Auf dem Festival können Besucher ihr Gebot für den Pulli abgeben, zum Ende des Festivals erhält der Meistbietende den Pulli. „Der Erlös geht an die Soziale Hilfe Kassel“, verkündet Stein. Außerdem können Besucher des Festivals selbst gestrickte Socken spenden. „Einzige Bedingung ist, dass die Socken grün sind“, sagt Stein. Denn sie sind für die Aktion grüne Socken gedacht, deren Organisatoren die Socken in der Farbe der Hoffnung an Eierstockkrebspatientinnen verteilen. Auf dem Wollfestival wird es eine Sammelbox geben, in die jeder Besucher Socken einwerfen kann, sagt Stein.

Informationen: Das Wollfestival findet statt von Sa., 8. Juli bis So., 9. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Kongress Palais, Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel. Tickets für beide Tage gibt es an der Tageskasse, für den Sonntag auch noch unter eventim.de